Jannik Sinner kende een succesvolle en slopende week tijdens de Paris Masters. De Italiaan won het toernooi en heroverde de nummer 1 positie van de wereld op Carlos Alcaraz, maar achteraf gaf hij toe fysiek niet op zijn best te zijn. Daarom doet Sinner de komende dagen een stap terug.

Sinner rekende in een indrukwekkend toernooi op de Paris Masters achtereenvolgend af met Zizou Bergs, Francisco Cerundolo en top 10-spelers Ben Shelton, Alexander Zverev en in de finale met Felix Auger-Alliassime. Sinner mocht de trofee in de lucht houden, pakte meer dan 950.000 euro aan prijzengeld en heroverde de plek als nummer één van de wereld op Carlos Alcaraz. Toch was het achteraf niet enkel rozengeur en maneschijn.

Tijdens het toernooi gaf Sinner al aan niet honderd procent fit te zijn en ook op de persconferentie na de winst begon hij over zijn gezondheid. De Italiaan gaf aan dat hij op sommige momenten echt aan het struggelen was op de baan en dat hij het geen moment makkelijk heeft gehad tegen Auger-Aliassime. Dus neemt Sinner direct een belangrijke beslissing na zijn overwinning.

'Ik neem wat dagen vrij'

Sinner zal de komende dagen niet op de tennisbaan te vinden zijn. "Het seizoen is nog niet over, maar ik voel me wel opgelucht. Na een week als dit, die zo intens was, ben ik echt extreem blij. Ik ga wel een paar dagen vrij nemen. Het is belangrijk voor mijn lichaam, maar ook voor mijn gedachten. Daarna gaan we onszelf natuurlijk voorbereiden om op de best mogelijke manier terug te keren in Turijn." Daar zal Sinner vanaf 13 t/m 20 november deelnemen aan de ATP Finals.

Nummer één van de wereld

Met de ATP-finals in het verschiet is de plek van nummer één van de wereld nog allesbehalve zeker voor Sinner. Toch is de Italiaan gelukkig dat hij nu wel weer aan kop van de ATP-rankings staat. "Het ligt niet alleen in mijn handen, maar ik ben er wel blij mee. Toen ik aan dit toernooi begon wist ik dat ik een kans had om die plek over te nemen." Sinner zijn eeuwige concurrent Carlos Alcaraz is zijn grootste uitdager voor de plek als nummer één van de wereld.

Onderonsje in Seoul

De twee ontmoeten elkaar volgend kalender jaar ook in aanloop naar de Australian Open tijdens een demonstratiewedstrijd. De Italiaan en de Spanjaard nemen het op 10 januari in de buurt van Seoul in Zuid-Korea tegen elkaar op in de 'Hyundai Card Super Match'. "Voor tennisfans uit eigen land is dit de eerste kans om de twee hoogstgeplaatste spelers tegen elkaar te zien strijden", melden de organisatoren maandag.