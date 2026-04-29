Jannik Sinner bereikte dinsdag voor het eerst de kwartfinale van de Madrid Open. Hij is blij met die prestatie maar heeft ook kritiek op de organisatie van het toernooi. "We moeten iets aanpassen."

De nummer een van de wereld won dinsdag in twee sets van de Brit Cameron Norrie (6-2, 7-5). Daarmee heeft hij voor het eerst de kwartfinales in Madrid bereikt. "Ik ben heel blij", zei hij daarover na afloop van de wedstrijd.

"Ik heb hier nog niet vaak gespeeld, dus het betekent veel voor mij", vervolgde de Italiaan. Vorig jaar kon hij niet deelnemen aan het toernooi vanwege de dopingschorsing die hij moest uitzitten.

Aanpassing

Toch heeft hij wat aan te merken op de organisatie van de Madrid Open. Hij verbaast zich namelijk over de tijdstippen waarop er gespeeld wordt. De wedstrijd tegen Norrie vondt plaats om 11.00 uur. "Ik kan mij de laatste keer dat ik zo vroeg moest spelen niet herinneren", zei hij. Maar hij heeft nog meer moeite met de wedstrijden die laat in de avond gepland staan.

"We moeten iets aanpassen", zegt hij daarom. "Twee duels die pas na 20.00 uur beginnen, dat is gewoon te laat." Het heeft volgens Sinner veel impact op zijn herstel. "Je bent pas klaar om 1.30 uur en dan moet je nog eten en herstellen. Als je de ene dag om 20.00 uur moet spelen en daarna al om 11.00 uur, dat is niet makkelijk."

'Wat de fans niet zien...'

"Wat de fans niet zien", vervolgde de 24-jarige, "is dat we ook nog persconferenties hebben." Daardoor liggen de spelers soms pas om 4.00 of 5.00 uur 's nachts in bed. "Dat is lastig. We moeten ons mentaal en fysiek wel aanpassen."

Sinner speelt woensdag tegen de 19-jarige Rafael Jodar in de Spaanse hoofdstad. De nummer 42 van de wereld hoopt op zijn thuistoernooi te kunnen stunten tegen de topfavoriet.