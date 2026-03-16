Jannik Sinner pakte zondag voor het eerst in zijn loopbaan de eindzege op het Indian Wells-toernooi. De Italiaan was daar erg blij mee, maar ook met een triomf in een andere sport. Die van Kimi Antonelli in de Formule 1.

Sinner speelde zondagavond de finale van het Amerikaanse hardcourt-toernooi tegen Daniil Medvedev. De Rus die eerder het ATP-toernooi van Dubai won doordat Tallon Griekspoor nog voor de finale moest opgeven. Sinner en Medvedev dreven elkaar tot het uiterste in de Verenigde Staten, maar de Italiaan kwam als beste uit de bus. Allebei de sets eindigden in een tiebreak en die werd tot twee keer toe gewonnen door de huidige nummer twee van de wereld.

Kimi Antonelli

In hetzelfde weekend konden de Italiaanse sportliefhebbers nog een keer juichen, maar dan voor een iets onverwachtere zege. De negentienjarige Antonelli pakte tijdens de GP in China zijn eerste Formule 1-zege ooit. Tijdens de kwalificatie maakte de Italiaan al indruk met zijn Mercedes, maar tijdens de echte race wist hij het ook af te maken. Dat betekende voor het eerst sinds lange tijd weer een zege van een Italiaan in de Formule 1 en daar was Sinner ook zichtbaar blij mee.

"Dat is helemaal geweldig", vertelt Sinner als hij in gesprek met Sky Sports wordt geconfronteerd met de overwinning van Antonelli. "Ik wilde gisteren al kijken, maar toen begon het pas rond middernacht. Ik kan niet goed laat gaan slapen en dan de volgende dag weer tennis spelen. Formule 1 is de sport die ik het liefst kijk naast tennis. Dit is echt groots voor Italië. Het is geweldig om weer een Italiaan in de top van de Formule 1 te hebben", zo vertelde de trotse Sinner.

Uiteindelijk was Sinner echter toch het meest blij met zijn eigen eindzege op Indian Wells. "Het was een zwaar toernooi. Dit was ook de enige op hardcourt die ik nog nooit had gewonnen, als je kijkt naar alle toernooien. Ik bleef kalm en gefocust, ook als het tijdens de wedstrijd even wat minder ging. Ik ben heel blij", vertelt de nummer twee van de wereld.