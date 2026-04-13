Toptennisser Jack Draper heeft bij het ATP-toernooi van Barcelona opnieuw een enorme dreun gekregen. De Brit maakte twee maanden geleden eindelijk zijn rentree nadat hij een half jaar langs de kant had gestaan door blessureleed, maar maandag sloeg het noodlot weer toe.

Draper, die vorig jaar enige tijd de nummer 4 van de wereld was, speelde in Barcelona zijn eerste partij op gravel in 2026 nadat hij afgelopen week het masterstoernooi van Monte Carlo had laten schieten. Dat was al een slecht teken doordat de Brit in zijn loopbaan met veel blessureleed te kampen heeft gehad, maar doordat hij maandag wel gewoon de baan opkwam voor zijn partij tegen de Argentijn Tomas Martin Etcheverry leek het allemaal niet ernstig te zijn geweest.

Dat is echter maar zeer de vraag, want maandag ging het opnieuw helemaal fout. De huidige nummer 28 van de wereld won tegen Etcheverry nog wel de eerste set, maar na het verliezen van de tweede set moest hij bij een 4-1 achterstand in de derde set opgeven met een knieblessure. Het is nog niet bekend hoe ernstig de kwetsuur is.

Nieuwe dreun na lange afwezigheid

Toch zal het nieuwe klap zijn voor Draper, want hij had in februari eindelijk zijn comeback op de tennisbaan had gemaakt na een lange afwezigheid. Draper speelde sinds de US Open vorig jaar, waar hij zich voor zijn tweede ronde moest afmelden, door een armblessure bijna een half jaar geen enkele partij.

De 24-jarige Draper leek al snel weer op niveau te zijn, want vorige maand haalde hij zelfs de kwartfinales op het masterstoernooi van Indian Wells door onder meer Novak Djokovic in een thriller uit te schakelen. Draper zakte desondanks wel flink weg op de wereldranglijst doordat hij vorig jaar daar de titel had gewonnen.

Blessuregevoelig

Twee maanden na zijn rentree ging het maandag dus opnieuw mis. Dat het juist Draper overkomt, is eigenlijk geen verrassing meer, want hij kwakkelt al zijn hele loopbaan met fysieke problemen en begint daardoor ook langzamerhand het imago van 'man van glas' te krijgen. Die blessuregevoeligheid zorgde er ook voor dat het een tijd duurde voordat hij eindelijk echt door wist te breken, maar dat lukte hem eindelijk in 2024 door de halve finales op de US Open.

Hij won vervolgens in het voorjaar van 2025 in Indian Wells zijn eerste ATP 1000-toernooi en klom op naar de vierde plek op de ranking. Sindsdien spelen de fysieke problemen hem echter weer flink parten.