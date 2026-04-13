De vele camera's waarmee tennissers tijdens toernooien gefilmd worden, leidden eerder dit jaar al tot een flinke rel toen Coco Gauff tijdens de Australian Open uit woede een racket aan diggelen sloeg. Nu is ook Alexander Zverev slachtoffer van het gebrek aan privacy geworden: hij moest daardoor zelfs de code van zijn telefoon wijzigen.

Gauff dacht eerder dit jaar na haar nederlaag op het eerste grandslamtoernooi van het jaar in de catacomben een plekje te hebben gevonden waar ze niet werd gefilmd en sloeg vervolgens een racket helemaal kapot. Ze had echter een camera over het hoofd gezien en enkele minuten later ging het filmpje de hele wereld over. Dat zorgde voor een hoop gedoe, want Gauff was er niet blij mee dat de beelden werden gedeeld en beklaagde zich over een gebrek aan privacy.

'Dat was op televisie te zien'

Ook de Duitse toptennisser Alexander Zverev kan daar inmiddels over meepraten. Hij moest de beveiligingscode van zijn telefoon veranderen. "Ik kreeg een bericht dat op televisie te zien was dat ik mijn telefoon ontgrendelde. Dus iedereen heeft de code gezien", vertelde Zverev in een persmoment richting het ATP-toernooi van München.

De nummer 3 van de wereld verwees vervolgens ook nog naar de rel eerder dit jaar: "Het was een enorm ding toen Gauff haar racket kapotsloeg en dacht dat er niemand keek. We weten allemaal dat er overal camera's zijn en dat is oké, maar er moeten plekken zijn waar je privacy hebt. Dat mijn telefooncode te zien is, is onnodig."

Zverev moet zelf een code kraken op de baan

De telefooncode van Zverev werd dus gekraakt, maar zelf moet hij er op de tennisbaan ook nog eentje zien te kraken. De Duitser verloor afgelopen weekend bij het masterstoernooi van Monte Carlo voor de achtste keer op rij van Jannik Sinner. Ondanks die vervelende reeks tegen de Italiaan put Zverev er vertrouwen uit: "De afgelopen maanden heb ik bijna alleen maar van hem en Carlos Alcaraz verloren. Dat betekent dat ik ver kom in toernooien en het beter doe dan vorig jaar."

Zverev zal toch blij zijn dat hij in München beide topspelers niet tegen zal komen. De Duitser is op het gravel in zijn thuisland de titelverdediger en opent dinsdag met een partij tegen Miomir Kecmanovic. In München doen met Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp ook twee Nederlanders mee.