In navolging van zijn grote rivaal heeft Jannik Sinner ook een toernooi gewonnen. De Italiaanse toptennisser won de China Open in Beijing. Daarmee pakte hij niet alleen veel prijzengeld, hij poetste ook zijn krankzinnige cv over 2025 op.

Dinsdag was het Carlos Alcaraz al die de beste was op het ATP-toernooi van Tokio. Een dag later volgde het andere deel van de huidige Big Two zijn goede voorbeeld. Sinner rekende af met de Amerikaan Learner Tien, die verrassend in de eindstrijd stond in Peking. De Italiaan stapte na 1 uur en 13 minuten met twee keer 6-2 in sets winnend van de baan.

Sinner pakte meteen de eerste opslagbeurt van Tien en deed dat in de vijfde game nogmaals. De Italiaan benutte vervolgens zijn tweede setpunt. In de tweede set volgde de break in de vijfde game (3-2). Na nog een break serveerde Sinner bij 5-2 voor de wedstrijd. Bij het derde wedstrijdpunt was zijn 21e ATP-titel een feit.

Prijzengeld Alcaraz

Tien stijgt zestien plekken op de wereldranglijst door zijn finaleplaats, Sinner reist met een lekker gevoel af naar het Masterstoernooi van Shanghai. En een goed gevulde portemonnee, want door de overwinning pakt hij meer dan 750.000 dollar. Dat is meer dan Alcaraz pakte in een ander deel van Azië. Maar de Spanjaard ging er wel met een flinke bonus vandoor:

Imposant 2025 voor Sinner

Door de eindzege in China won Sinner dit jaar zijn derde toernooi, nadat hij eerder de beste was op de Australian Open en Wimbledon. Zijn prijzenkast had nog wat rijker kunnen zijn, alleen Alcaraz bleek een sta in de weg op Roland Garros, de US Open en het Masterstoernooi van Rome. Drie van de vier nederlagen van Sinner in 2025 kwamen van Alcaraz, de andere van de Kazach Alexander Bublik.

Sinner boekte zijn 42e zege van dit jaar, wat natuurlijk indrukwekkende cijfers zijn. Van de laatste 61 won hij er liefst 56. Hoezo dominantie (samen met Alcaraz)? Ook betekende het zijn achttiende titel op hardcourt, zijn favoriete ondergrond, voor zijn 25e levensjaar. Daarmee staat hij vijfde in de lijst, achter Roger Federer (25), Novak Djokovic, Pete Sampras (beiden 22), Jimmy Connors (20) en Andy Murray (19).