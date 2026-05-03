Jannik Sinner heeft geschiedenis geschreven tijdens het ATP-toernooi van Madrid. De Italiaan won als eerste tennisser ooit vijf masterstoernooien op rij. In de finale in de Spaanse hoofdstad had hij verrassend weinig moeite met de nummer drie van de wereld Alexander Zverev: 6-1, 6-2.

Zondag was de vierde keer dat Sinner en Zverev elkaar troffen in de strijd om de finale van het ATP-toernooi in Madrid. Al snel werd duidelijk dat de Duitser niet in zijn beste doen was. Dat gaf Sinner de mogelijkheid om uit te lopen en met gemak de eerste set naar zich toe te trekken. Zverev kreeg 6-1 om zijn oren en had weinig in te brengen. Ziggo Sport-analiste en voormalig toptennisster Marcella Mesker oordeelde dan ook dat hij te makkelijk de servicegames van zijn tegenstander weggaf door 'de hoeken veel te groot te maken' en daarmee Sinner alle ruimte te geven.

'Zit er verslagen bij'

In de tweede set bood Zverev iets meer tegenstand, maar het was duidelijk dat het niet zijn dag was. In tegenstelling tot de Italiaan. "Absoluut indrukwekkend wat Sinner laat zien wel", concludeerde Mesker. Over Zverev zei ze: "Hij zit er verslagen bij, maar dat is niet gek als je de laatste 8 onderlinge duels kansloos verloren hebt." Vlak na die uitspraak besliste Sinner de finale in zijn voordeel. "Dit betekent heel veel voor me", zei Sinner na afloop van de finale over het stukje tennishistorie wat hij schreef in Madrid.

Het was de eerste keer dat Sinner de finale van de Mutua Madrid Open bereikte. De Italiaan won de halve finale van Fransman Arthur Fils en liet toen - net als in de kwartfinale - ook al zien in uitstekende vorm te verkeren. De nummer één van de wereld was in twee sets te sterk voor de Fransman (6-2, 6-4). De Italiaan heeft nog niet vaak deelgenomen in Madrid. De vorige editie moest hij aan zich voorbij laten gaan vanwege een dopingschorsing.

Laatste graveltoernooi voor Roland Garros

In Rome begint dinsdag het laatste grote graveltoernooi voor Roland Garros. Net als in Madrid mogen de mannen en de vrouwen zich komende week in Rome ook weer melden voor een gecombineerd evenement. In de Italiaanse hoofdstad wordt er gelijktijdig een ATP 1000 en een WTA 1000-toernooi gespeeld. Carlos Alcaraz, de nummer twee van de wereld en de grote rivaal van Sinner, is er niet bij en mist ook Roland Garros door een blessure.