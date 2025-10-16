Jannik Sinner heeft voor een droomfinale van de Six Kings Slam gezorgd. De nummer twee van de wereld kende geen genade met tennislegende Novak Djokovic in de halve finale en regelde zodoende een ontmoeting met nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz in de eindstrijd.

Het wordt een herhaling van de finale van de eerste editie van het demonstratietoernooi. Vorig jaar won Sinner de lucratieve wedstrijd om zes miljoen dollar van Alcaraz. Maar de wedstrijd tegen Djokovic was ook al een herhaling van vorig jaar de halve finale. Toen kon de 38-jarige Serviër meer tegenstand bieden en sleepte hij er een driesetter uit. Nu was hij niet opgewassen tegen de veelzijdigheid van de Italiaan, die met 6-4, 6-2 won van Djokovic.

Bijzondere actie Novak Djokovic

De Serviër deed na afloop nog iets bijzonders door een interview op de baan te geven. Een verliezer verschijnt zelden voor de camera. Hij bedankte de duizenden fans in Saoedi-Arabië die in de zaal zaten. "Sorry dat jullie geen langere wedstrijd konden zien. Het was zijn schuld, niet de mijne. Ik probeerde hem nog te imponeren in de laatste set, maar het lukte niet. Het leek wel een op hol geslagen trein, zoveel ballen haalde hij", moest hij lachen om het krankzinnige niveau van Sinner. "Het is niet leuk als iemand je zo hard verslaat."

'Ik voelde me geweldig'

De nummer 5 van de wereld moet zaterdag terugkomen voor de troostfinale tegen Taylor Fritz, maar is wel al zeker van 1,5 miljoen dollar aan deelnamegeld. Sinner en Alcaraz strijden in de finale om de hoofdprijs van 4,5 miljoen dollar éxtra, dus een totaal van zes miljoen dollar. Daar heeft Sinner wel zin in, zei hij na het interview van Djokovic zelf in de microfoon. "Ik voelde me geweldig, vooral mijn service was vandaag heerlijk. Was het maar elke dag zo'n feest."

Jannik Sinner - Carlos Alcaraz

Tegen Alcaraz staat hij weer tegen zijn aartsrivaal. "Het is mooi voor ons en voor de tenniswereld. Ik doe altijd mijn stinkende best tegen hem en hij tegen mij. Ik kijk er naar uit om weer tegen hem te mogen spelen. Hopelijk wordt het een mooie avond zaterdag.