Jannik Sinner betaalt een hoge boete voor zijn afwezigheid eerder dit jaar. De Italiaanse toptennisser lijkt miljoenen euro's mis te lopen als gevolg van de dopingschorsing.

De nummer één van de wereld stond eerder dit jaar drie maanden aan de kant wegens een dopingschorsing. Zijn afwezigheid viel net tussen twee Grand Slams in, wat gunstig uitkwam voor Sinner. En sinds zijn terugkeer is hij direct de oude: hij schopte het tot de finale van Roland Garros en schreef vervolgens Wimbledon op z'n naam.

Maar omdat hij veel andere toernooien miste, staat de Italiaan slechts zestiende in de zogeheten ATP Masters Bonus Pool met 650 punten. De beste dertig tennissers met de meeste rankingpunten op de negen Masters 1000-toernooien en de ATP Finals worden aan het einde van het jaar beloond met een prijzenpot van 15,5 miljoen pond.

Miljoenen te verdienen

Dat is omgerekend ruim achttien miljoen euro. In 2022 stond de teller nog op ongeveer tien miljoen euro. Sinner zal zich dus nog flink omhoog moeten werken in de ranglijst om nog mee te doen om het grote geld.

Hij maakt in ieder geval géén kans meer op het extraatje van 2,5 miljoen euro, dat is weggelegd voor de zes tennissers met de meeste punten in ATP500-toernooien. Eén voorwaarde is dat een tennisser niet meer dan vier evenementen mag missen. Sinner miste door zijn schorsing Indian Wells Masters, de Miami Open en Madrid.

Veel geld verdiend op Grand Slams

Hij stond ook bij in Monaco langs de zijlijn, maar dat toernooi telde niet mee. Vorige maand trok Sinner zich echter terug uit de Toronto Masters, wat afzegging nummer vier betekent. Om die reden maakt hij geen kans meer op dat prijzenpakket.

Sinner verdiende desondanks genoeg tot nu toe in 2025. Voor het winnen van Wimbledon ving hij al 3,5 miljoen euro, na het verliezen van de Roland Garros-finale kreeg de toptennisser ook nog eens 1,275 miljoen.