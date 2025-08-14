De Italiaanse toptennisser Jannik Sinner heeft de kwartfinales bereikt van het masterstoernooi van Cincinnati. De partij van de nummer één van de wereld moest lange tijd onderbroken worden, en dat is niet voor het eerst dit toernooi.

De titelverdediger versloeg de Franse routinier Adrian Mannarino met 6-4 7-6 (4). Aan het begin van de tweede set kwam de partij voor drie uur stil te liggen door de regen. In de nacht van dinsdag op woensdag moesten er ook al wedstrijden worden uitgesteld vanwege de heftige weersomstandigheden.

Het toernooi verloop chaotisch, zo merkte Sinner zelf ook al in zijn derde rondepartij tegen de Canadees Gabriel Diallo. Toen werd de wedstrijd verstoord door een brandalarm dat afging. Sirenes galmden, lichten flitsten, maar Sinner en Diallo besloten door te spelen. Vier punten lang ging de herrie door voordat het alarm stopte. Het was al de derde keer die avond dat het duel werd onderbroken. In de eerste set haperde het elektronische lijnsysteem, waardoor de scheidsrechter beslissingen handmatig moest doorgeven.

De eerste set tegen Mannarino speelde de nummer één van de wereld sterk. De 23-jarige Sinner had tegen zijn veertien jaar oudere tegenstander aan een break genoeg om de eerste set te winnen. Na de regenpauze kwam de Italiaan moeilijker in zijn ritme en verzuimde bij 6-5 de wedstrijd uit te serveren. In de tiebreak maakte hij het verschil met twee aces.

Sinner heeft in drie wedstrijden in Cincinnati nog geen set verloren. De zege op Mannarino betekende zijn 24e achtereenvolgende overwinning op hardcourt. De nummer 1 van de wereld treft in de kwartfinales de Canadees Félix Auger-Aliassime.

Zes opgevers

De opmerkelijke omstandigheden op het toernooi in Cincinnati hebben er al toe geleid dat zes tennissers moesten opgeven. Frances Tiafoe, de man die vorig jaar de finale verloor van Jannik Sinner, viel woensdag uit met fysieke klachten. Hij kon zijn partij tegen Holger Rune in de vierde ronde niet uitspelen.

Eerder konden Alejandro Davidovich Fokina, Camilo Ugo Carabelli, Luciano Darderi, Arthur Rinderknech en Jakub Mensik niet verder. Een hoop van hen konden niet omgaan met de enorme hitte die het toernooi teistert.