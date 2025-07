De ijzersterke reeks van Jesper de Jong is ten einde. De Nederlandse toptennisser haalde afgelopen weekend de finale van het ATP-toernooi van Bastad, donderdag verloor hij in de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Kroatische Umag.

De Jong nam het in Kroatië op tegen Carlos Taberner en daar had hij het knap lastig mee. Hoewel de Spanjaard 28 plekken lager staat op de wereldranglijst, had hij het betere van het spel. De Jong verloor dan ook met 5-7 3-6. In de openingsset plaatste Taberner de beslissende break kop 5-5. Bij zijn tweede setpoint maakte hij het af.

In het tweede bedrijf ging de Spanjaard liefst twee keer door de service van de Nederlander heen. Op 2-2 en 5-3. Die laatste break betekende meteen einde wedstrijd voor De Jong. De Nederlander zelf stichtte amper gevaar in de games van Taberner.

Sensatie van ATP Umag

Taberner zorgde woensdag voor een verrassing door Francisco Cerundolo uit te schakelen. De Argentijn is de nummer negentien van de wereld en daarmee de hoogst genoteerde tennisser op dit toernooi.

Geen nieuwe stunt voor De Jong, wel hoogste ranking ooit

De Jong bereikte zoals gezegd afgelopen week de finale van het ATP-toernooi van Bstaad. Dat leverde hem een lekker prijzenbedrag op van 52.890 euro. Dit keer stokt de teller op zo'n 18.000 euro voor de Nederlander. Een plek in de halve finales had hem nog 13.000 euro extra opgeleverd. Dat bedrag gaat nu naar Taberner.

Wel is De Jong nu verzekerd van zijn hoogste ranking óóit op de mondiale tennisladder. De Nederlander staat nu virtueel 78e. Daarmee is hij de tweede Nederlander achter Tallon Griekspoor en voor Botic van de Zandschulp. Helaas voor De Jong kwam die opmars net te laat om zich rechtstreeks te plaatsen voor de US Open. Die deadline lag vlak voordat zijn goede reeks begon.