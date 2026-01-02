Toptennisser Jesper de Jong eindigde 2025 met een hoogtepunt, maar begint het nieuwe jaar met het bekendmaken van een breuk. "Zeer gezegend om dit merk te hebben gedragen."

Het vorige jaar was er eentje vol pieken voor De Jong. In maart doorbrak hij voor het eerst de barrière van de top 100. De Haarlemmer kwam na een challengertoernooi in Spanje binnen op plek 98. Het zorgde ervoor dat er voor het eerst in elf jaar drie Nederlanders bij de beste honderd spelers van het jaar stonden.

In juli haalde De Jong voor het eerst een ATP-finale. Op het 250-toernooi van Bastad ging hij ten onder tegen de Italiaan Luciano Darderi. Ondertussen bereikte hij de tweede ronde van Roland Garros en debuteerde hij op Wimbledon. Op het heilige gras won De Jong in zijn allereerste wedstrijd na een thriller. Later dat jaar volgde ook nog een debuut op de US Open.

'Bedankt voor het geweldige jaar'

Mede door het sterke seizoen eindigde De Jong 2025 op de 74e plek van de wereldranglijst. Ook werd hij opnieuw Nederlands kampioen. Dat deed de Nederlander met Björn Borg als sponsor. Maar aan die samenwerking is een einde gekomen, zo meldt De Jong via Instagram. Daarop bedankt hij de sponsor voor 'het geweldige jaar'. "Zeer gezegend om dit merk te hebben gedragen en te vertegenwoordigen in 2025. Helaas was het een korte samenwerking, maar wel een hele bijzondere periode."

Het is nog niet duidelijk wat de volgende sponsor is die op de outfit van De Jong prijkt. Wel is de Nederlander onderweg naar zijn eerste toernooi van het jaar. Na oud & nieuw te hebben gevierd met zijn schaatsende vriendin Pien Hersman heeft de Haarlemmer het vliegtuig gepakt. De Jong doet mee aan het ATP 250-toernooi in Hong Kong. Tegen wie hij speelt, moet nog duidelijk worden uit de loting.