Er valt weer eens wat te vieren voor het topsportkoppel Jesper de Jong en Pien Hersman. De Jong wist zich afgelopen zondag te kronen tot Nederlands kampioen tennis en vierde dit met zijn populaire schaatsvriendin.

Onder toeziend oog van Pien Hersman en haar jongere zusje Veerle Hersman won De Jong afgelopen zondag de finale van het NK tennis. In de eindstrijd rekende hij in twee sets af met Daniel de Jonge.

Nederlands kampioen

Na afloop van de finale deelde Hersman een foto op haar Instagram-verhaal van haarzelf samen met De Jong en zijn net gewonnen troffee. De teamgenoot van Joy Beune bij schaatsteam IKO-X2O schreef erbij: "Nederlands kampioen", vergezeld met een emoji van een hartje. Ook haar zusje zat in de zaal, zo deelt ze op haar Instagram.

Enige titel van het jaar

Aan het Nederlands kampioenschap in Amstelveen ontbraken wel een aantal internationale toppers. Zo lieten onder meer Tallon Griekspoor en Botic van der Zandschulp het toernooi aan zich voorbij gaan.

Ondanks de vele afwezigen staat de nationale titel mooi op het palmares van De Jong. De toptennisser won dit jaar namelijk nog geen enkele titel in het enkelspel. Wel steeg hij van plek 112 naar plek 76 op de wereldranglijst. Dit kwam mede omdat De Jong afgelopen seizoen tweemaal een finale wist te halen. Het NK is onderdeel van de voorbereiding van De Jong op het nieuwe tennisseizoen. Op maandag 12 januari begint de Australian Open waar de 25-jarige toptenniser graag actief op wil zijn.

OKT

In zijn voorbereiding kan De Jong zijn schaatsvriendin gaan aanmoedigen tijdens het meest zenuwslopende toernooi van het jaar. Sinds begin van dit jaar heeft de tennisser namelijk een relatie met de populaire schaatsster Hersman. Zij gaat eind december het OKT (olympisch kwalificatie toernooi) rijden.

Hersman moet echter flink verassen om de Olympische Spelen van Milaan te halen. Tijdens de NK afstanden eind oktober werd de 21-jarige schaatsster tiende op de 500 meter. Iedere support voor haar is dus welkom.