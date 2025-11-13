Pien Hersman kreeg aan het einde van vorige maand vervelend nieuws te verwerken. De topschaatsster hoorde dat haar oma ziek was. Begin november overleed zij. De 21-jarige Hersman koos ervoor om er even tussenuit te knijpen.

Dat deed ze samen met haar beroemde vriend, toptennisser Jesper de Jong. 'Klein uitje met mijn vriend', schrijft Hersman op Instagram. Het sportkoppel verbleef in Amsterdam, om precies te zijn in het Anantara Grand Hotel Krasnapolsky. Daar deelde zij enthousiast beelden van.

Samen genoten zij van een boottocht in de avond door de grachten van de Nederlandse hoofdstad, veel lekker eten en een sauna. Daarnaast maakten ze veel foto's, video's en selfies. Voor De Jong is het écht genieten geblazen, want zijn lange seizoen zit erop. De tennisser beleeft zijn beste jaar tot nu toe en staat 77e op de wereldranglijst. Dat is zijn beste positie ooit.

'Rust zacht, allerliefste oma'

Hersman is juist net aan haar seizoen begonnen. Vlak voor de NK afstanden kreeg zij te horen dat haar oma een hersenbloeding had gehad. Daardoor vond zij het moeilijk om goed te presteren in Thialf. Bij de NK kwam ze door het heftige nieuws niet verder dan de elfde plek op de 500 meter en de 21e plek op de 1000.

Na de NK werd duidelijk dat haar grootmoeder was overleden. 'Rust zacht, allerliefste oma', schreef Hersman destijds in een story op Instagram voor haar ruim 700.000 volgers. 'Plotseling ben je er niet meer, ik mis je.' Op de foto waren grootmoeder en -dochter samen te zien. Hersman deelde vervolgens nog een afbeelding, waarop zij in het ziekenhuis de hand van haar oma vasthield.

OKT

Hersman kwalificeerde zich door haar tegenvallende resultaten op de NK niet voor de World Cup. Daarom gaat haar focus nu naar het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), waar de tickets voor de Olympische Spelen worden vergeven. Dat prestigieuze toernooi staat in februari 2026 op het programma in Milaan.