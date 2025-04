Toptennisser kiest zelf voor schorsing na positieve dopingtest en wordt beloond: 'Ik kon nergens van genieten'

De Australische dubbelspecialist Max Purcell is voor anderhalf jaar geschorst. Hij overtrad de dopingregels en koos er zelf voor om vast een schorsing uit te zitten. Nu is zijn straf duidelijk.

De tweevoudig grandslamwinnaar (27) kreeg eind 2023 op twee momenten te veel vitamines via een infuus. Afgelopen december zelf voor koos alvast een schorsing uit te zitten. Nu heeft antidopingorganisatie ITIA de totale duur vastgesteld op achttien maanden, waardoor Purcell tot juni volgend jaar niet mag tennissen.

Purcell is blij met zijn beslissing en dat er een definitieve uitspraak is. Hij kreeg 25 procent strafvermindering door zijn volledige medewerking.Nu kan hij weer verder met zijn leven. "Ik kon nergens van genieten zonder aan deze zaak te denken en welke sanctie ik zou kunnen krijgen. Ik ben zo blij dat dit eindelijk voorbij is", schreef de winnaar van Wimbledon (2022) en US Open (2024) op sociale media.

Purcell zegt dat hij bij het krijgen van het infuus had aangegeven dat hij topsporter is en niet meer dan 100 milliliter mocht. Toch kwam er twee keer ruim 500 milliliter in zijn lichaam.

Jannik Sinner

De Australiër is niet de enige tennistopper die momenteel een schorsing uitzit. Ook Jannik Sinner werd gestraft na een positieve dopingtest. Hij werd in eerste instantie niet gestraft omdat het verboden middel Clostebol per ongeluk in zijn lichaam terecht zou zijn gekomen door een behandeling van zijn fysio.

Er kwam een hoger beroep waarin Sinner akkoord ging met een schorsing van drie maanden. Die zitten er al bijna op. De schorsing van Sinner loopt af op 4 mei, dus de drievoudig Grand Slam-winnaar keert terug op de baan tijdens het toernooi van Rome, dat plaatsvindt van 6 tot 18 mei.