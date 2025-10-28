Toptennisser Carlos Alcaraz is al in zijn eerste partij uitgeschakeld tijdens de masters in Parijs. Zijn tegenstander Cameron Norrie had daar drie sets voor nodig. De Spaanse nummer één van de wereld klaagde voorafgaand aan het duel nog over de omstandigheden aan het eind van het seizoen.

Alcaraz pakte de eerste set tegen de Britse Norrie met 6-4. De nummer 27 van de wereldranglijst bleef echter knokken voor de overwinning. Hij won de tweede set met 6-3. Ook de beslissende derde set trok Norrie naar zich toe met een stand van 6-4.

De 22-jarige Alcaraz en de acht jaar oudere Norrie stonden dit jaar ook tegenover elkaar in de kwartfinales op Wimbledon. De zesvoudig grandslamwinnaar was in Londen in drie sets te sterk. Norrie treft in de derde ronde de winnaar van de partij tussen de neven Valentin Vacherot en Arthur Rinderknech. De Monegask Vacherot won onlangs ten koste van de Fransman Rinderknech de finale van het masterstoernooi van Shanghai.

Kritiek

Mogelijk slaat de vermoeidheid ook bij de Spanjaard toe richting het eind van het seizoen. Hij klaagde voorafgaand aan het duel over de drukke tenniskalender. "Daar moet absoluut iets aan veranderen", aldus de 22-jarige over het aantal wedstrijden. "Het is te veel. We hebben geen periode om te trainen en uit te rusten."

Het is niet voor het eerst dat Alcaraz zich kritisch uitspreekt over de druk in de tenniswereld. "Het schema is heel strak. Daar moeten we iets aan doen", zei hij na zijn titel op de Japan Open. "Er zijn te veel verplichte toernooien en te kort op elkaar. Dan zijn er ook nog regels dat Master 1000- of 500-toernooien moeten spelen, wat dan ook. Er zijn te veel regels voor de spelers. We hebben zelf geen keuze of je wel of niet gaat spelen."

"Mentaal vraagt het ook veel van je", vervolgde hij. "Zo veel toernooien achter elkaar zonder rust kunnen je opbreken. Dus overweeg ik er een aantal over te slaan. Ik ben het met Iga eens en ik denk dat veel tennissers er zo over denken."

1 miljoen dollar

De ATP 500-toernooien zijn inmiddels achter de rug. De balans is dan ook opgemaakt en dat pakt goed uit voor Alcaraz. Hij blijkt de meeste punten te hebben verdiend bij de betreffende toernooien en krijgt daarom 1 miljoen dollar, oftewel 860.000 euro.