Ben Shelton dacht woensdagavond in New York zijn persmoment ontspannen af te sluiten na een overtuigende zege op tegenstander Pablo Carreño Busta. De jonge Amerikaan zat al met zijn hoofd bij de volgende ronde, tot hij ineens toch nog een extra vraag kreeg voorgeschoteld.

Op de baan was er weinig reden tot zorgen. Shelton liet met zijn harde slagen en energieke spel weinig heel van zijn Spaanse tegenstander en plaatste zich in drie sets eenvoudig voor de derde ronde van de US Open. Het publiek in het Arthur Ashe Stadium genoot zichtbaar van de show die de Amerikaan weggaf.

Shelton verrast door vraag

Na afloop leek de persconferentie afgerond, tot de persvoorlichter aankondigde dat er toch nog ruimte was voor één laatste vraag. Shelton keek verrast de zaal in en liet zijn hoofd zakken in zijn handen. Tot zijn verbazing was het niet een journalist die zich meldde, maar zijn vriendin: voetbalster Trinity Rodman. De Amerikaanse international zat op de eerste rij en kreeg het woord. Met een brede glimlach vroeg ze: "Hoe voelde het om vandaag niet harder dan 217 kilometer per uur te serveren?"

Shelton boog zijn hoofd, bedekte zijn ogen, voelde zich duidelijk ongemakkelijk en schoot in de lach. "Waarom krijgt zij het woord?", grapte hij richting de persvoorlichter, terwijl de zaal meegenoot van het moment. Rodman ging echter doelbewust door.

"Ik weet dat je graag hard serveert, maar vandaag kwam je niet verder dan 140 mijl per uur (225 km/u)", merkte ze op, waarna de Amerikaanse toptennisser sportief meeging in de grap. "Het was koud buiten en ik focuste meer op de juiste plekken", reageerde Shelton met een glimlach. "Volgende keer beter."

Trinity Rodman out here asking the tough questions of Ben Shelton 😅 pic.twitter.com/GofD84LNXY — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2025

Rodman reist de wereld over voor Shelton

Rodman reist al het hele jaar mee langs de grote toernooien om haar vriend te steunen. Van München en Parijs tot Wimbledon en nu New York: overal zat ze op de tribune. Ondanks een rugblessure probeert de ster van het Amerikaanse vrouwenelftal zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij zijn wedstrijden.

Shelton benadrukte hoe belangrijk die steun voor hem is. "Aan het begin van het jaar dachten we dat we elkaar nauwelijks zouden zien, maar ze is bijna overal geweest", zei hij na afloop. "Hopelijk kan ik binnenkort hetzelfde doen en haar weer zien spelen zodra ze fit genoeg is om terug te keren."

Shelton zet Rodman in het zonnetje

Die wederzijdse steun liet hij eerder dit toernooi ook al blijken. Na zijn eerste zege in het Arthur Ashe Stadium gebruikte Shelton het podium om Rodman publiekelijk in het zonnetje te zetten, iets wat hem meteen de harten van de fans opleverde.

Hij verklapte dat Rodman diezelfde dag een nachtvlucht vanuit Californië had genomen om erbij te zijn. Het leverde een luid gejuich op van het publiek, dat het koppel inmiddels maar al te graag in de schijnwerpers ziet.

Amerikaan mikt op nieuwe hoogtes in New York

In de derde ronde wacht voor Shelton nu de Fransman Adrian Mannarino, die in de openingsronde Tallon Griekspoor in drie sets overtuigend uitschakelde. Het belooft een serieuze test te worden voor de Amerikaan, die in New York op jacht is naar nieuwe hoogtes.

