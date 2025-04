Toptennisser leeft 'voortdurend in stress' door 'oneerlijk' systeem: 'Ik vermijd alles'

Andrey Rublev verdedigt deze week zijn masterstitel in Madrid. Dat doet de Rus naar eigen zeggen onder enorme hoogspanning. Daarbij wijst hij naar de dopingregels.

Het mondiale dopingsysteem van anti-dopingorganisatie WADA is zo ingericht dat sporters ieder uur van de dag getest kunnen worden. Ze moeten dan ook zogeheten whereabouts invullen, ofwel aan kunnen geven waar ze op een moment van de dag zijn. Zeker voor een tennisser is dat soms lastig, aangezien zij veel reizen en niet precies weten hoe lang ze zullen deelnemen aan een toernooi.

Rublev bang van 'oneerlijk' systeem

Dat maakt Rublev juist bang. De Rus is bang om een fout te maken en gestraft te worden. "Het is een kwestie die me bang maakt. We moeten in een schema vastleggen waar we elk uur van de dag aanwezig zullen zijn", zei hij maandag tegen verslaggevers in Madrid. "Als je het vergeet of er niet bent, is dat een van de drie fouten die je mag maken. Het is niet eerlijk. Dit zorgt ervoor dat je voortdurend in stress leeft."

Als voorbeeld noemde hij de reis naar Madrid. "Ik vergat het schema aan te passen omdat ik hierheen kwam. Gelukkig gebeurde er niks serieus", aldus Rublev, die ook op zijn hoede is door medicijngebruik. Afgelopen jaar liepen toptennissers Jannik Sinner en Iga Swiatek op zo'n manier tegen de lamp. "Als ik me ziek voel, vermijd ik alles. In mijn geval heb ik het geluk dat ik met artsen kan praten, maar dat geldt niet voor iedereen."

Oppassen met eten

Ook is niet al het eten veilig, volgens Rublev. "Zelfs in vlees zitten verboden stoffen. Je kunt er gek van worden", erkende hij. Voor Rublev begint de weg naar titelprolongatie tegen tennisveteraan Gaël Monfils. Vorig jaar rekende hij op weg naar de eindwinst in Madrid af met de Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor.