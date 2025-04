Toptennisster grapt over bijzondere prijs die ze misloopt: 'Moet er zelf maar één kopen'

Aryna Sabalenka heeft wéér niet het WTA-toernooi van Stuttgart gewonnen. Het is de vierde keer in vijf jaar tijd dat ze in de finale verliest. Deze keer was de Let Jelena Ostapenko de boosdoener. Toch lijkt de nummer één van de wereld niet alleen om de verloren titel te balen.

De Stuttgart Open staat ook wel bekend als de Porsche Tennis Grand Prix, vernoemd naar de sponsor van het WTA500-toernooi. Winnares Ostapenko ontvangt naast het prijzengeld van €142.610 ook een gloednieuwe elektrische Porsche ter waarde van meer dan honderd duizend euro.

'Dat is de enige manier voor mij'

Die Porsche heeft Sabalenka dus vier keer misgelopen. Het zorgde een humoristische opmerking van de Belarussische toptennisster.

"Ik wil Jelena en haar team feliciteren met een geweldige week. Jullie hebben deze week echt geweldig gespeeld en je was vandaag gewoon beter dan ik. Dat is eigenlijk alles. Goed gedaan en geniet van het rijden in deze prachtige auto! Ik ben blij dat ik me deze auto kan veroorloven. Na deze finale gaan we er ook een bestellen, want ik denk dat dit de enige manier is voor mij!"

'Je zal me nu wel haten'

Het was de eerste keer dat Sabalenka als topfavoriete de finale van de Stuttgart Open inging. De 26-jarige tennisster heeft zich opgewerkt tot onbetwiste nummer één van de wereld, met een ruime voorsprong op nummer twee Iga Swiatek. "Ik heb hier drie finales verloren tegen de nummer 1 van de wereld. Dus ik dacht: ‘Oké, ik móét het doen. Ik móét hier terugkomen als de nummer 1 van de wereld.’ Ik wilde dit jaar eindelijk die Porsche winnen."

Dit lukte opnieuw niet. Ostapenko kon de humor van de opmerking ook wel inzien. "Ik denk dat je nu een hekel aan me hebt, omdat je deze auto zo graag wilde!", grapte ze.

Ostapenka mocht direct een ritje in haar nieuwe Porsche maken (die Sabalenka misliep):

Ostapenko drives with one hand on the wheel so much aura oh my god pic.twitter.com/dn1KsNyLQk — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 21, 2025

Sabalenka checkt telefoon

Tijdens het toernooi zorgde Sabalenka voor een opmerkelijk moment door tijdens de wedstrijd haar telefoon erbij te pakken. Ze was het niet eens met een beslissing van de umpire en maakte een foto van de afdruk van de bal. De umpire was daar niet van gediend en gaf de Belarussische een waarschuwing vanwege 'onsportief' gedrag.