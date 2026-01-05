Hubert Hurkacz heeft een ware droomrentree op de tennisbaan gehad. De Poolse topspeler kampte zeven maanden met blessureleed, maar keerde in Australië terug. Bij zijn rentree versloeg Hurkacz ook nog eens direct de nummer drie van de wereld Alexander Zverev.

De laatste keer dat Hurkacz een officiële wedstrijd speelde was in juni 2024, toen hij meedeed aan het ATP-toernooi in Rosmalen. Daar blesseerde hij zich aan zijn rechterknie en dat werd een slepende kwetsuur. Hurkacz werd meerdere keren aan de knie geopereerd en sukkelde uiteindelijk anderhalf jaar lang met de blessure. Meermaals maakte hij zijn rentree, maar viel hij toch weer terug. Voor de Pool was het tijdens de United Cup dan eindelijk zo ver. In Australië maakte Hurkacz na zeven maanden zonder wedstrijd zijn rentree.

Hurkacz maakte wel een vrije val op de ATP-rankings. Waar de Pool voor zijn blessure nog op nummer zes stond, is hij nu afgezakt naar de 83e plek van de wereld. Tijdens de United Cup neemt Hurkacz het met zijn land Polen op tegen spelers die andere landen vertegenwoordigen. Polen zit in de groep met Duitsland (Alexander Zverev) en Nederland (Tallon Griekspoor). De eerste wedstrijd tussen Zverev en Griekspoor ging met 2-0 naar de Duitser, maar met Hurkacz had de nummer drie van de wereld véél meer moeite.

Maandagochtend speelde Hurkacz uitstekend tennis tegen Zverev en rekende de Pool in twee sets af met zijn opponent. De nummer 83 van de wereld won anderhalf jaar na zijn laatste wedstrijd met 6-3 en 6-4 van Zverev. Daardoor heeft Polen ook de eerste zege binnen in de poule van de United Cup. De volgende wedstrijd wordt woensdag gespeeld en gaat tussen Hurkacz en Griekspoor.

'Ik ben heel blij met de steun'

Na de wedstrijd was Hurkacz dolgelukkig met zijn terugkeer. "Het is lang geleden dat ik weer op de baan heb gestaan. Ik ben met mijn team door lastige tijden gegaan en dat was heel uitdagend. Iedereen steunde me en stond achter me. Daar ben ik heel blij mee. Ik wilde gewoon van elk moment genieten dat ik hier stond en dat je dan ook nog wint, dan is dat echt geweldig", zo vertelde Hurkacz na zijn zege.