Toptennisser Hubert Hurkacz heeft zich teruggetrokken van Wimbledon. De Poolse nummer 39 van de wereld hanteerde een opvallende timing om het nieuws naar buiten te brengen. Dat levert hem duizenden euro's op.

De 28-jarige tennisser zou maandag eigenlijk tegen de Brit Billy Harris spelen in de eerste ronde van Wimbledon. De loting van het grandslamtoernooi werd vrijdagmiddag bekendgemaakt, maar enkele uren meldde Hurkacz zich toch af.

'Rust nodig'

"Samen met mijn team heb ik besloten om mijzelf terug te trekken van Wimbledon dit jaar", schrijft hij in een statement. De voormalige nummer zes van de wereld is herstellende van een blessure en een operatie. "Tijdens de voorbereidingen reageerde mijn lichaam met irritatie, wat onderdeel is van het herstelproces na mijn operatie. Het heeft rust en behandeling nodig, en ik moet naar mijn lichaam luisteren."

Opvallende timing

Hurkacz speelde vorige maand zijn laatste wedstrijd op de Libéma Open in Rosmalen, toen hij na twee medische time-outs ook geblesseerd uitviel. Zijn afmelding heeft een opvallende timing. Als een speler zich na de loting terugtrekt vanwege een blessure, wordt er namelijk alsnog een gedeelte van het prijzengeld uitgekeerd.

Verliezen in de eerste ronde van Wimbledon levert ruim 77 duizend euro. Hurkacz ontvangt 50 procent van dat bedrag: zo'n 38,5 duizend euro. De andere 50 procent van het prijzengeld gaat naar de speler die de plek van de Pool overneemt. Deze Lucky Loser verloor in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi. De gelukkige wordt later bepaald.

Eén keer op Wimbledon

De Poolse tennisser heeft goede ervaringen op het gras van Wimbledon. Hij behaalde zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi in Londen. In 2021 behaalde hij de halve finale, waarin hij verslagen werd door Matteo Berrettini. Onderweg versloeg hij Roger Federer. Opvallend was dat ook de enige deelname van Hurkacz aan Wimbledon. Vorig jaar moest hij ook afzeggen vanwege een blessure.

