De Chileense tennisser Nicolás Jarry blijft verbazen op Wimbledon. Hij versloeg als qualifier toptienspeler Holger Rune en supertalent Joao Fonseca. Eén jaar geleden werd er nog een bijzondere ziekte bij hem ontdekt. "Ik verloor al mijn vaardigheden."

Jarry moest zich door het kwalificatietoernooi vechten om zich überhaupt te plaatsen voor Wimbledon, zijn favoriete grandslamtoernooi. Hij zakte in één jaar van plek 16 op de wereld naar buiten de top 100, op positie 143. Dat heeft alles te maken met een bijzondere diagnose.

De boomlange tennisser (2,01 meter) kreeg te maken met een evenwichtszenuwontsteking. Hierdoor moest hij veel basisvaardigheden - logischerwijs enorm belangrijk in het tennis - opnieuw leren.

"Het is een jaar vol strijd geweest, het is ongelooflijk", zei hij na het gewonnen duel van de 18-jarige Fonseca. "Ik had vorig jaar een probleem met een zenuw in mijn oor, die mijn waarneming, mijn evenwicht en mijn zicht beïnvloedde. Ik heb geprobeerd terug te komen en dat deel van mijn lichaam te herstellen."

Dat lijkt aardig te lukken bij Jarry, die absoluut geen makkelijk loting had voor Wimbledon. De 29-jarige tennisser moest na Rune, de nummer 8 van de wereld, ook het 19-jarige supertalent Learner Tien verslaan. Ook dat lukte. In de vierde ronde treft hij opnieuw een goede tegenstander in de Brit Cameron Norrie. Het is nu al het beste resultaat voor Jarry.

"Het is fysiek, emotioneel en mentaal heel zwaar geweest, ja… Ik heb geprobeerd terug te keren naar mijn niveau en weer vertrouwen in mezelf te krijgen. Het was ontzettend moeilijk om alle vaardigheden kwijt te raken waar ik sinds mijn vijfde jaar zo hard voor heb gewerkt", vertelt hij verder.

Zijn familie speelde een belangrijke rol in zijn snelle herstel. Het 3-jarige zoontje van Jarry was ook aanwezig en stal zelfs de show. Hij sprong zijn vader in de armen en ging vervolgens op het stoeltje naast de baan zitten - als een echte tennisser. Of hij zijn vader achterna gaat? "Hij houdt van tennissen, hij kan in de toekomst doen wat hij maar wil."

i Nicolas Jarry en zijn zoontje. Getty Images

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.