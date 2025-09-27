De Italiaanse toptennisser Lorenzo Musetti heeft de woede van heel wat Chinezen op zijn hals gehaald. En dat met een overdreven reactie, die viraal ging op sociale media.

Op het Masterstoernooi van Beijing speelde Musetti een zenuwslopende partij tegen de Fransman Giovanni Mpethsi Perricard. De Italiaan leek onder hoogspanning te staan door hoestende Chinese fans. In de tiebreak van de tweede set werd het hem te veel. Nadat de Italiaan een bal in het net sloeg, bewoog hij met zijn hand naar zijn keel. "Die verdomde Chinezen hoesten altijd. Ze blijven hoesten. Ze hoesten elke drie minuten!", riep hij.

Viraal op Chinese sociale media

Musetti moet de microfoons die rond de baan staan even zijn vergeten. Hoe dan ook, zijn woorden haalden (vooral) de Chinese sociale media. "Dit is niet de eerste keer dat hij dit heeft gedaan", verzuchtte iemand. "Weer een dag, weer een beledigend iets over Chinezen", schreef een fan op Reddit. "Is het zo moeilijk om niet racistisch te zijn?"

Musetti door het stof

Musetti trok na drie sets alsnog aan het langste eind. Hij was er zich van bewust dat hij een fout had gemaakt en ging op Instagram diep door het stof. "Ik wil me oprecht verontschuldigen voor wat ik uit frustratie heb gezegd tijdens mijn wedstrijd", begon hij zijn excuses. "Mijn woorden waren slechts gericht op een paar personen in de menigte die herhaaldelijk hoesten en het toneelstuk verstoorden. Ze waren nooit, op welke manier dan ook, bedoeld voor het Chinese volk."

Volgens de Italiaan kwam het door de spanning en stress. "Maar dit is helemaal geen excuus. Ik realiseer me dat de manier waarop ik mezelf uitte verkeerd en ongepast was, en het kwetste de gevoelens van veel Chinese fans. Ik betreur het ten zeerste", verontschuldigde Musetti zich. Hij voelt zich gezegend om in China te mogen spelen. "Ik ben dankbaar voor de ongelooflijke steun die ik voortdurend krijg."

In de volgende ronde speelt de Italiaan tegen Adrian Mannarino.