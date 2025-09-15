Holger Rune heeft zich zondag wederom niet van zijn beste kant laten zien. Eerder kwam de Deen al in het nieuws vanwege de berichten die hij stuurde naar de ex-vriendin van Jannik Sinner, maar in het Davis Cup-duel tegen Spanje kwam hij op de baan slecht in het nieuws.

In een interview met First & Red heeft Anna Kalinskaya (26) laten weten dat ze 'minimaal tien berichten via DM' kreeg van Rune. "Hij vindt zichzelf wel heel wat. Ik ben nu wat ouder. Ik heb geen idee waarom ze dit zo doen, maar ze hebben nul kans. Ze kunnen het beter nalaten. Er was iemand die mij wel 10 berichten stuurde en het toen maar opgaf. Rune stuurt naar iedereen berichten, dus hij verdient het wel. Maar hij is niet de enige."

Davis Cup tegen Spanje

In het Davis Cup-duel met Spanje liet Rune zich op de baan van zijn slechtste kant zien. In de wedstrijd tegen Pedro Martinez liet de Deen een wedstrijdpunt liggen om uiteindelijk te verliezen. Rune was niet tevreden met het publiek in het Spaanse Marbella. De tennisser zei dat het publiek kon 'oprotten' en dat zorgde voor nog meer woede bij de supporters in de Spaanse plaats. Vervolgens weigerde Rune zelfs om de umpire een hand te geven.

'Hij moet gestraft worden'

Oud-speler en de Spaanse Davis Cup-captain David Ferrer vond dat Rune gestraft moest worden voor zijn gedrag. "In de eerste set scheldt hij de supporters uit en dan gooit hij twee ballen het veld op. Dan moet hij gestraft worden", zei Ferrer tegen de umpire.

'Een verschil in opvoeding'

Rune gaf de umpire na de wedstrijd geen hand, maar in zijn reactie achteraf sneerde hij vooral naar de vijandige fans. "Ik zie gewoon dat er een verschil is tussen de Deense en de Spaanse manieren. Toen we tegen Servië speelden, was de sfeer echt geweldig. Daar was duidelijk meer respect. Je ziet echt wel een verschil in opvoeding tussen die landen."