Op zijn 38e hoort Novak Djokovic nog steeds tot de elite van het tennis. De 24-voudig grandslamwinnaar uit Servië moet er wel steeds meer moeite voor doen om fit, lenig en krachtig te blijven. Hij geeft een inkijkje in zijn dieet.

Tegenover Tennis101 vertelt Djokovic, die zijn allereerste ATP-titel won op het gravel van Amersfoort, dat hij na het ontwaken de dag aanvangt met bidden. Vervolgens vult hij een glas met lauw water, limoensap en zout.

"Ik moet mezelf hydrateren", legt hij uit. "En daarvoor is meer water dan alleen maar water. Ik wil mijn elektrolyten en mineralen opvullen, zo breng ik mezelf op gang. Daarna vind ik het lekker om fruit en smoothies te nemen. Of sap. Als er maar meerdere vitamines naar binnen komen."

'Walgelijk'

Smoothies bevatten naar de voorkeur van Nole diverse soorten bessen en vooral ook dadels. "Dadels zijn mijn favoriet. Ik hou van dadels, de hele dag door. Ik voeg ook hennepzaad toe en andere soorten zaad. Plus zogeheten superfoods als macapoeder en spirulina. Tja, dat smaakt niet zo best", zegt hij over spirulina.

"Ik heb een voorraad van groen poeder waarin diverse soorten zeewier zit verwerkt. Maar dan smaakt het best oké, want het is vermengd met andere ingrediënten. Ik neem daar een schep van en ben er heel blij mee dat het de walgelijke smaak verhult." Wat hij helemaal niet neemt is koffie, want hij wil weinig cafeïne innemen. "Ik neem zo af en toe groene tee, daar zit wel cafeïne in. En na dit alles is het tijd om te trainen."

Andere sporten

De training vindt niet altijd plaats op de tennisbaan. "Ik wil sowieso actief zijn. Als ik buitenshuis ben is het goed voor mijn welzijn. Ik hou van zwemmen, fietsen, rennen, joggen. Of andere sporten als voetbal, basketbal, padel, tafeltennis, alles om mijn hartslag te verhogen. Als ik een tijdje actief ben geweest, dan ga ik ontspannen, bijvoorbeeld in de sauna of met een ijsbad."

