Novak Djokovic heeft na zijn zege op het ATP-toernooi in Athene een nieuwe hint gegeven over zijn toekomst. De 38-jarige Serviër vindt het een goed idee om op de Olympische Spelen van 2028 te stoppen.

Tegenwoordig is het een belangrijk onderwerp bij elke persconferentie van Djokovic, hoe lang wil de Serviër nog door met tennissen? De legende van de sport krijgt steeds meer fysieke ongemakken en moet ook steeds meer toernooien afzeggen. Zo heeft Djokovic ook voor de ATP-finales versterk moeten geven omdat hij te veel last heeft van een schouderblessure die hij ook al had tijdens de finale in Athene tegen Lorenzo Musetti.

'Ik heb dat altijd al gewild'

Na zijn zege in Athene lichtte Djokovic nog een tipje van de sluier op over zijn pensioen. De Serviër maakte er geen geheim van dat hij nog een Grand Slam wil winnen en hij heeft nu ook een ander doel uit de doeken gedaan. Djokovic wil dolgraag namens Servië nog actief zijn op de Olympische Spelen van 2028. Tijdens de laatste spelen van 2024 won hij een gouden medaille een poging gaan wagen om die titel te prolongeren.

"Ik heb dat doel altijd gehad gedurende mijn leven en carrière. Ik keek in mijn hoofd altijd een jaar of meer vooruit, over hoe en wat ik wil. Sinds ik bijna al mijn mogelijke doelen behaald heb, wil ik ook nog actief zijn op de Olympische Spelen van 2028. Om daar te eindigen onder de Servische vlag, dat zou ik inderdaad wel leuk vinden", zo vertelde Djokovic over zijn pensioenplannen op de persconferentie in Athene.

ATP-finales

Tijdens de ATP-finales is Djokovic dus niet aanwezig, maar daar strijden Carlos Alcaraz en Jannik Sinner wel om wie het jaar afsluit als nummer één van de wereld. De Spanjaard heeft die titel op dit moment in handen, aangezien hij zijn eerste groepswedstrijd won. Sinner speelt maandagavond zijn eerste duel als hij het opneemt tegen Felix Auger-Aliassime. Als Alcaraz alledrie zijn groepswedstrijden op de ATP-finales wint, dan kan de positie van nummer één van de wereld hem niet meer ontgaan.