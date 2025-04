Groot geheim van toptennisser Novak Djokovic onthuld door collega: 'Ik hoorde hem dat zeggen'

Daniil Medvedev heeft een groot geheim van zijn concullega Novak Djokovic onthuld. De Russische toptennisser weet wat de Serviër van plan is na zijn tenniscarrière.

Benieuwd naar wat Djokovic van plan is na zijn tenniscarrière? Vraag het aan Medvedev. De Russische toptennisser is namelijk op de hoogte van zijn plannen. "Ik hoorde in Australië dat Sascha Zverev zei dat Novak hem beloofd had een jaar met hem te werken na zijn carrière", zo vertelde Medvedev aan Championat.

'Ik zou ervoor betalen'

Gevraagd naar zijn droomcoach in de toekomst, gaf Medvedev toe dat hij graag met Djokovic zou werken. "Ik zou betalen om Novak als coach te hebben, al denk ik niet dat hij direct coach wordt. Hij zal eerder advies geven en zijn ervaring delen met vrienden in het circuit. Als die kans zich voordoet, grijp ik die met beide handen aan. Natuurlijk kan dat niet zolang Djokovic nog speelt, dat zou hem in een lastig parket brengen. Het zou ongemakkelijk voor hem zijn en hij zou zijn geheimen niet delen. Dus dat gebeurt pas na zijn carrière."

'Eerst moet ik dat doen'

In Madrid bevestigde toptennisser Novak Djokovic dat hij ook graag met Medvedev wil samenwerken, maar onder één voorwaarde: "Eerst moet ik mijn carrière beëindigen voordat ik dat aanbod kan overwegen, en ik weet nog niet wanneer dat zal zijn. Zolang ik speel, is het te vroeg. Dus er hangt geen prijskaartje aan. We moeten eerst alles goed overdenken."

Djokovic ging er verder op in wat voor rol hij voor zich ziet. "Vanwege mijn band met Daniil wil ik graag met hem werken als ik kan. Als adviseur of mentor. Ik kan zijn team helpen en ondersteunen. Ik heb dit al tegen Daniil en andere spelers met wie ik train en die ik mag gezegd. Ooit zal ik overwegen om deel uit te maken van zijn team."

Dankbaar

De Servische toptennisser had verder mooie dingen te zeggen over de Rus. "Ik ben Daniil dankbaar voor zijn aardige woorden. Het is fijn dat hij denkt dat ik hem kan helpen. Ik mag Medvedev, we hebben altijd een goede band gehad buiten de baan, al sinds hij een jonge tennisser was. Ik beschouw hem niet alleen als een van de beste tennissers ter wereld, maar ook als een van de slimsten, qua tennis-IQ," legde Djokovic uit.