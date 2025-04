Vader Novak Djokovic komt met opvallende reactie in discussie over aanstaand pensioen toptennisser

Toptennisser Novak Djokovic denkt nog niet aan stoppen, ondanks de vele vragen over het einde van zijn carrière. Die vraag maakte zijn vader Srdan soms zelfs boos.

Het gerucht over het aanstaande pensioen van de inmiddels 37-jarige Serviër gaat al een tijdje rond, maar de toptennisser geeft niet op. Hij is vastberaden zijn rijke carrière af te sluiten met een 25e grandslamtitel. Zijn status als beste tennisser aller tijden staat als een huis, maar de honger van een kampioen blijft.

De situatie is echter niet veelbelovend. Djokovic zal zijn vorm serieus moeten verbeteren als hij Roland Garros (25 mei - 8 juni) wil winnen. “Dit is mijn nieuwe realiteit: als ik naar een toernooi ga, ben ik blij als ik één of twee wedstrijden win. Meer dan twintig jaar lang dacht ik alleen maar aan het bereiken van de finale. Dit is misschien wel mijn laatste toernooi in Madrid. Ik weet niet zeker of ik ooit nog terugkeer”, aldus Djokovic.

Onverwachtse reactie vader

In een podcast deelde voormalig dubbelspecialist Nenad Zimonjic, ooit nummer 1 van de wereld, een anekdote uit de Wimbledon-kleedkamer. “Het hangt van hem af. We kunnen allemaal speculeren. Ik herinner me dat we in 2022, na zijn titelwinst, in de kleedkamer praatten. Ik zei toen: ‘Ik zie geen reden waarom je niet nog drie, vier jaar op dit niveau kunt spelen’”, vertelde Zimonjic. Daarop volgde een onverwachte reactie: vader Srdan Djokovic was sceptischer.

'Nog twee jaar, dat is het'

“Srdan, die altijd uitging van iets extra's, zei: ‘Waarom vier? Nog twee jaar, dat is het.’ Ik geloof echt dat hij dat kan, dankzij zijn toewijding en de manier waarop hij bij elke training probeert te verbeteren en zijn niveau te verhogen”, vervolgde Zimonjic in de podcast. Djokovic zelf was na zijn vroege uitschakeling in Madrid opvallend openhartig over zijn huidige status en de nabije toekomst. Hij verloor zijn eerste wedstrijd meteen tegen Matteo Arnaldi.

'Mentale uitdaging'

“Ik had meer plezier dan in Monte Carlo of andere toernooien. En dat is goed. Natuurlijk was ik niet tevreden met mijn niveau. Ik had verwacht minstens één wedstrijd meer te spelen dan in Monaco. Dit is mijn nieuwe realiteit. Meer dan twintig jaar lang dacht ik alleen maar aan het bereiken van de finale. Nu ben ik blij als ik één of twee wedstrijden win. Het is een mentale uitdaging om met zulke gevoelens om te gaan”, aldus Djokovic.

Roland Garros

“Ik denk dat het zo is, het is de cirkel van het leven en de carrière. We wisten dat dit zou gebeuren. Ik probeer het als motivatie te gebruiken. Natuurlijk zijn grandslamtoernooien nu het belangrijkst voor mij, maar dat betekent niet dat ik geen andere toernooien wil winnen. Ik weet niet of ik op mijn beste niveau kan spelen op Roland Garros, maar ik zal er alles aan doen."

'Nog nooit meegemaakt'

“In de afgelopen twintig jaar heb ik nog nooit meegemaakt wat er de laatste twaalf maanden is gebeurd. Maar het hoort allemaal bij de sport. Ik accepteer de omstandigheden en probeer er het beste van te maken. Ik moet ermee omgaan. Ik probeer altijd optimistisch te zijn, maar er is veel veranderd in mijn slagen, mijn lichaam, mijn beweging. Maar ik voel nog steeds de zenuwen en stress, de opwinding als ik de baan op ga. Ik geniet nog steeds van de competitie. Dit is misschien mijn laatste toernooi in Madrid. Ik weet niet zeker of ik ooit nog terugkeer. Natuurlijk kom ik terug, maar misschien niet als speler. Ik hoop het niet, maar het zou kunnen”, besloot Djokoviv.