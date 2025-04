Toptennisser Novak Djokovic openhartig over stemmetje in zijn hoofd: 'Daar ga je aan twijfelen'

Novak Djokovic behoort na een indrukwekkende carrière nog altijd tot de beste tennissers ter wereld. De 38-jarige Serviër zag de afgelopen jaren veel van zijn grote rivalen stoppen en Djokovic gaf in een openhartige bui toe dat hij daar ook weleens aan denkt.

Djokovic vocht tijdens zijn loopbaan veel gevechten uit met Rafael Nadal, Roger Federer en Andy Murray, maar inmiddels zijn die drie spelers allemaal gestopt. Murray is sinds het begin van dit jaar zelfs onderdeel van het coachingsteam van Djokovic.

Djokovic zoekt balans

De 24-voudig grandslamwinnaar is inmiddels een veteraan in vergelijking met de veel jongere topspelers als Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. De loopbaan van de Serviër duurt inmiddels al 22 jaar en aangezien Djokovic volgende maand zijn 38ste verjaardag viert, zijn er weleens twijfels hoelang hij nog doorgaat. Zelf was hij in aanloop naar het toernooi in Monte Carlo opvallend openhartig over zijn toekomst: "Ik probeer een balans te vinden."

"Daarmee bedoel ik dat ik een mooi evenwicht wil vinden tussen mijn professionele carrière en mijn privéleven zodat ik tevreden kan zijn met wat ik doe en de manier waarop ik dat doe. Op die manier kan ik mezelf motiveren om te blijven gaan. Niet alleen om toernooien te spelen, maar ook om dagelijks te trainen. Dat is zonder twijfel moeilijker geworden gedurende mijn carrière", vertelde een eerlijke Djokovic op de persconferentie.

'Dat geeft me motivatie'

De Serviër haalde vorige week in Miami op overtuigende wijze de eindstrijd, maar verloor daarin verassemd van het 18-jarige talent Jakub Mensik. Ondanks die nederlaag heeft hij toch een boost gekregen van zijn prestaties in de Verenigde Staten: "Als ik zo speel, geeft het me motivatie om verder te spelen. Het voelt geweldig op de baan als je de bal lekker raakt en wedstrijden wint."

Djokovic weet dat hij dat nodig heeft om nog lang door te kunnen spelen: "Als je slechter speelt en vroeg in toernooien verliest, dan komen er meer vraagtekens. Dan zorgt een stemmetje in je hoofd ervoor dat je gaat twijfelen of je wel door moet gaan met tennissen."

Op jacht naar honderdste titel

De 24-voudig grandslamwinnaar hoopt in Monte Carlo de honderdste titel uit zijn carrière te gaan pakken. Djokovic, die in het prinsendom woont, won het evenement twee keer eerder. Hij was in 2013 en 2015 de beste, maar wist in zijn vorige zeven deelnames nooit meer de finale te halen.

Djokovic zou met een honderdste toernooizege in een illuster rijtje komen. Jimmy Connors en Federer zijn namelijk de enige twee mannelijke tennissers die dat eerder deden. Connors won in zijn loopbaan 109 toernooien, terwijl Federer in 2022 afscheid nam als prof met 103 titels.