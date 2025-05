Toptennisser openhartig over 'enge gedachten' over de toekomst: 'Dat eist zijn tol'

Toptennisser Jack Draper heeft zich uitgesproken over de gevaren die in de tenniswereld op de loer liggen. Hij maakt zich zorgen over zijn fysieke en mentale gezondheid. "Je kunt er niet aan ontsnappen."

De 23-jarige Brit kampte in zijn carrière al vaker met fysieke problemen. Dit is pas het tweede seizoen waarin hij geen ernstige blessure heeft gehad. Toch voorziet hij 'gevaren in de toekomst' door de volle tenniskalender.

"Een toernooi duurt meestal twee weken en dan heb je minder dan een week om thuis te zijn en ook minder tijd om te trainen", zegt Draper. "Het voelt alsof je vast zit in een patroon en je kunt er niet aan ontsnappen."

Enge gedachte

De nummer zes van de wereld maakt zich grote zorgen. "Het is een enge gedachte als speler. Ik weet dat we veel geld verdienen, op geweldige plekken spelen en ik doe waar ik van hou, maar mentaal eist het zijn tol."

Hij hoopt dan ook dat er actie wordt ondernomen door de ATP. "Schoon die kalender een beetje op", stelt Draper voor. "Zodat er wat meer ruimte is om te trainen en aan je lichaam te werken." Volgens hem gaat het drukke schema ook ten koste van de kwaliteit op de baan.

'We zijn geen robots'

Draper merkt dat ook aan de fans. "Mensen kijken op tv en denken dan: hij speelde echt slecht. Het is mentaal heel moeilijk om er elke dag te staan en alles te geven. Er gebeurt ook veel in ons leven buiten de baan. We zijn geen robots."

De tennistopper zet vraagtekens bij zijn toekomst. "Ik vind het eng om vooruit te kijken naar een lange carrière. Maar ik hoef niet te spelen tot ik 35 jaar oud ben. Ik wil het beste uit mezelf halen en stoppen als het goed voelt."

Draper staat vrijdag in de halve finale van de Madrid Open. Daarin neemt hij het op tegen de Italiaan Lorenzo Musetti. Hij begon het toernooi met een zege op de Nederlandse Tallon Griekspoor.