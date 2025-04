Engelse toptennisser bijt van zich af na overwinning tegen Tallon Griekspoor: 'Ik kroop in zijn hoofd'

Tallon Griekspoor heeft zijn avontuur op het Madrid Open vroegtijdig moeten beëindigen. De Nederlander verloor in twee sets van de sterke Jack Draper, die na afloop nog een opvallende sneer uitdeelde. Griekspoor liet tijdens de partij duidelijk merken gefrustreerd te zijn over het spel van de Brit, die zich daar zichtbaar niet druk om maakte.

Met gevarieerd en agressief spel wist Draper Griekspoor constant onder druk te zetten. De Nederlander probeerde met zijn gebruikelijke krachtspel het tij te keren, maar kreeg daar nauwelijks de kans voor. Op cruciale momenten sloeg Draper toe, waardoor hij in beide sets het verschil kon maken.

'Ik zat in zijn hoofd'

Tijdens de partij was duidelijk te zien dat Griekspoor zich ergerde. Hij uitte richting zijn team zijn ongenoegen over het hoge tempo waarmee Draper speelde. De Brit kreeg dat na de wedstrijd te horen en reageerde gevat: "Ik hoorde Tallon tegen zijn team zeggen dat we niet op echt gravel speelden, dat het te snel ging. Dat zie ik eigenlijk als een compliment."

Draper lichtte zijn spelstrategie verder toe. "Als iemand me op deze banen op de vlucht jaagt, is dat voor niemand makkelijk. Dus probeerde ik gewoon agressief te spelen. Ik gebruikte mijn serve-volley en probeerde mijn forehand te vinden. Ik bedoel, als ik in zijn hoofd zit, dan is dat fair play!"

'Ik ben nog steeds bezig met opkomen'

Met zijn overwinning op Griekspoor plaatste Draper zich overtuigend voor de derde ronde van het Madrid Open. Voor Griekspoor, die eerder dit seizoen nog grote namen wist te verrassen, betekent de vroege uitschakeling een flinke tegenvaller in de aanloop naar Roland Garros.

Draper sinds zijn overwinning op Indian Wells bezig aan een flinke opmars. Toch blijft hij opvallend nuchter onder zijn nieuwe status als een van de hoger geplaatste spelers. "Eerlijk gezegd denk ik er helemaal niet over na. In mijn hoofd ben ik nog steeds bezig met opkomen", gaf de Brit toe na zijn zege op Griekspoor. Volgens Draper draait alles om het hier en nu: "In tennis moet je de laatste weken vergeten. Je moet jezelf elke dag opnieuw bewijzen."

Breuk met trainer

De vroege uitschakeling in Madrid kwam voor Griekspoor in een turbulente periode. Kort voor het toernooi had hij namelijk al afscheid genomen van zijn nieuwe coach Xavier Malisse. De samenwerking met de Belg, die pas begin april was begonnen, werd na het toernooi van Monte Carlo alweer beëindigd. "Het is tegengevallen, ik had er meer van verwacht. Ik wil er verder geen woorden meer aan vuil maken", liet Griekspoor optekenen.

Voorlopig werkt Griekspoor verder met zijn andere coach, Dennis Sporrel, die hem eerder dit jaar al begeleidde. Of er snel een nieuwe trainer bijkomt, liet de Nederlander in het midden. "De tijd zal het leren", aldus Griekspoor, die ondanks alles probeert vast te houden aan de goede lijn die hij eerder dit seizoen liet zien.