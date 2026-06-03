Met Roland Garros is op dit moment het tweede grandslamtoernooi van het jaar bezig. Nederland begon met drie tennissers in het enkelspel in Parijs, maar die liggen er inmiddels allemaal uit. Woensdag is het tijd voor de laatste kwartfinales en in het dubbelspel komen er zelfs nog drie landgenoten de baan op. Volg alle het tennisgeweld in Parijs hier live.

Op dinsdag plaatsten Mirra Andreeva en Marta Kostyuk zich dinsdag voor de halve finales en zij gaan woensdag gezelschap krijgen van twee andere vrouwen. Om 11.00 uur werd het programma in Parijs afgetrapt door Anna Kalinskaya uit Rusland en de Poolse qualifier Maja Chwalinska. Zij kunnen allebei voor het eerst de halve finale op een grandslamtoernooi halen.

Daarna is het de beurt aan Aryna Sabalenka en Diana Shnaider. Nummer 1 van de wereld Sabalenka hoopt op haar eerste titel in Parijs. De Belarussische bereikte vorig jaar de finale, maar verloor daarin van Coco Gauff. De Russische Shnaider staat voor het eerst in de kwartfinale van een grandslamtoernooi.

Bij de mannen staan Alexander Zverev en Jakub Mensik al in de halve finales. Woensdag neemt de als vierde geplaatste Felix Auger-Aliassime uit Canada het op tegen de Italiaan Flavio Cobolli. In de avondsessie volgt een Italiaanse clash tussen Matteo Berrettini en Matteo Arnaldi. Ondanks de vroege uitschakeling van Jannik Sinner is Italië dus nog goed vertegenwoordigd in de kwartfinales. Het is zelfs voor het eerst dat het land drie tennissers in de kwartfinale heeft.

Drie Nederlanders in dubbelspel

Op woensdag komen er ook nog drie landgenoten in actie. Niet in het enkelspel, maar in het dubbelspel. Nederlanders David Pel, die vorig jaar de Wimbledon-finale haalde, en Sander Arends spelen rond 14.00 uur in de kwartfinale van het herendubbel tegen het Franse duo Pierre-Hugues Herbert en Quentin Halys. Later speelt ook Demi Schuurs, de zus van voetballer Perr, een kwartfinale in het vrouwendubbel. Samen met de Australische Ellen Perez neemt ze het op tegen Anna Danilina en Aleksandra Krunic.

Nederland had in het enkelspel drie troeven: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong. De eerste twee vlogen er in de eerste ronde uit, maar De Jong beleefde de afgelopen week een waar tennissprookje. Hij verloor in de kwalificaties, maar werd na een afmelding als lucky loser toch toegelaten tot het toernooi. Daar maakte hij indruk, want hij haalde voor het eerst de achtste finales op een grandslamtoernooi. Daarin strandde hij tegen wereldtopper Alexander Zverev.

Eerdere uitslagen enkelspel mannen

Programma en uitslagen enkelspel vrouwen

Nieuwe kampioenen

Carlos Alcaraz en Coco Gauff waren de titelverdedigers, maar zij gaan niet opnieuw winnen in Parijs. Alcaraz kon door een blessure überhaupt niet meedoen en Gauff vloog er deze keer in de derde ronde uit tegen Anastasia Potapova.

Bij de mannen is het na de uitschakelingen van Sinner en Novak Djokovic zelfs al zeker dat er een nieuwe grandslamkampioen gaat komen. Zverev, die al drie finales verloor, is nu de grote titelfavoriet. In het vrouwentoernooi zit met Aryna Sabalenka nog één winnares van een Grand Slam. Zij won echter nog nooit de titel in Parijs.

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