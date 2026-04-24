Tallon Griekspoor heeft vrijdag zijn eerste gravelzege van het seizoen geboekt tijdens het masterstoernooi van Madrid. De beste tennisser van Nederland maakte deze maand zijn rentree op de baan, maar wist zijn vorige wedstrijden niet te winnen.

Griekspoor won in de tweede ronde van het toernooi van Madrid met 6-3 6-4 van Damir Dzumhur uit Bosnië en Herzegovina. Hij had een bye in de eerste ronde. De 29-jarige moest zich twee maanden geleden geblesseerd terugtrekken voor de finale van het hardcourttoernooi in Dubai. Na zijn rentree verloor hij meteen zijn eerste wedstrijden op gravel in Marrakech, Monaco en München.

Matige start

Griekspoor kende ook tegen Dzumhur een matige start met een break op 1-1. De mondiale nummer 33 herpakte zich echter snel en brak zijn tegenstander twee keer op rij. Hij maakte de set geconcentreerd af en nam meteen een 2-0-voorsprong in de tweede set. Dzumhur kwam nog een keer langszij, maar Griekspoor brak de gefrustreerde Bosniër nogmaals op 4-4 om zich daarna van de winst te verzekeren.

Griekspoor treft in de derde ronde Lorenzo Musetti uit Italië. De nummer 9 van de wereldranglijst versloeg de Pool Hubert Hurkacz met 6-4 7-6 (4). Griekspoor won in 2024 hun enige eerdere ontmoeting op ATP-niveau in Rotterdam.

Cruciale zege voor Roland Garros

Zijn prestaties op de graveltoernooien zijn cruciaal in aanloop naar Roland Garros. Hij moest flink aan de bak nadat hij maandag een plek zakte op de wereldranglijst. De Nederlander ging van plaats 32 naar 33. Dat lijkt geen bijzondere daling, maar in de tenniswereld kan het verschil tussen die twee plekken cruciaal zijn.

Op de grandslamtoernooien krijgen de beste 32 spelers namelijk een geplaatste status. Zij komen elkaar in de eerste twee rondes sowieso niet tegen. De nummer 33 is daarentegen overgeleverd aan de grillen van de loting. Die speler kan bijvoorbeeld in de eerste ronde al Jannik Sinner, Carlos Alcaraz of Novak Djokovic treffen. Door zijn overwinning in Madrid staat Griekspoor weer in de veilige zone. Hij is nu de nummer 31 van de wereld.