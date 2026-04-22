De Nederlandse toptennisser Botic van de Zandschulp heeft zich met nog onbekende reden plotseling teruggetrokken uit het Masters-toernooi van Madrid. Hij zou eigenlijk in de eerste ronde spelen tegen de Belg Alexander Blockx, maar zegde een dag voor de wedstrijd af.

Zijn coach Raemon Sluiter heeft de late afmelding van zijn pupil bevestigd. "Hij is niet fit genoeg", zegt Sluiter tegen NU.nl. Wat de blessure precies inhoudt, laat hij in het midden. "Hij wil het niet erger maken."

Lucky loser

De plek van Van de Zandschulp in het hoofdtoernooi wordt ingenomen door de Chileen Cristian Garín, die als zogeheten 'lucky loser' profiteert van het uitstappen van Van de Zandschulp. Garin verloor in de finale van de qualifiers in drie sets van de Amerikaan Martin Damm, maar mag toch het hoofdtoernooi in.

Van de Zandschulp mocht in 2025 zelf als 'lucky loser' meedoen aan het toernooi in de Spaanse hoofdstad, maar moest toen door een liesblessure opgeven in de eerste rondepartij tegen Jan-Lennard Struff. Van de Zandschulp is de huidige nummer 52 van de wereldranglijst. Vorige week verloor hij in de tweede ronde van het toernooi van München van Francisco Cerúndolo.

Tallon Griekspoor en Jesper de Jong

Alleen Jesper de Jong en Tallon Griekspoor vertegenwoordigen Nederland de komende anderhalve week op het toernooi in Madrid. Bij de vrouwen sneuvelde Suzan Lamens in de kwalificaties van het toernooi en doet er dus geen Nederlandse mee. De Jong begint de eerste ronde tegen de Spaanse tienersensatie Rafael Jodar. Griekspoor mag meteen door naar de tweede ronde en wacht daarin op zijn tegenstander.

Succesvolle start van de samenwerking

Dit jaar is het eerste jaar van de samenwerking tussen Sluiter en Van de Zandschulp. De voormalig toptennisser (48) werkte eerder samen met Kiki Bertens, Tallon Griekspoor en Elina Svitolina. Dit jaar bereikte Van de Zandschulp de derde ronde op de Australian Open, waarin hij verloor van de beste tennisser ooit; Novak Djokovic. In Rotterdam verloor Botic pas in de kwartfinale van Alex De Minaur en op het gravel in Roemenië sneuvelde de Nederlander begin deze maand pas in de halve finale.

