Tallon Griekspoor staat op het punt om zijn rentree te maken na enkele weken van blessureleed. In aanloop naar zijn terugkeer op de tennisbaan krijgt hij een bijzonder cadeautje van één van zijn sponsors. Het zal de Nederlandse toptennisser ongetwijfeld gaan helpen om nieuwe successen te behalen.

Momenteel is Griekspoor in het Marokkaanse Marrakech, waar hij in actie zal komen op het ATP-toernooi daar. De Nederlander hoeft pas in de tweede ronde in te stromen, daar hij een bye heeft ontvangen voor de eerste ronde. Als nummer twee op de plaatsingslijst in het westen van Marokko zijn de verwachtingen, ondanks zijn recente blessure, ongetwijfeld hoog.

Gravelseizoen

Voor Griekspoor betekent het toernooi in Marrakech zijn rentree nadat hij eind februari in de finale van het toernooi in Dubai moest opgeven met een blessure. Het wordt bovendien zijn eerste optreden op gravel. Richting de Grand Slam Roland Garros medio mei gaat de focus van de gehele tenniswereld van het hardcourt naar het gravel. En voor het spelen op gravel heb je natuurlijk weer nieuwe spullen nodig.

In een filmpje op Instagram wordt de 29-jarige tennisser uit Haarlem verrast met nieuwe kleding. Op de beelden valt te zien dat Griekspoor wordt verrast met een doosje van een kledingsponsor van hem. 'Essentiële benodigdheden voor het gravelseizoen', valt er te lezen op het doosje dat hij ontvangt.

Nieuwe kleding

Vervolgens kijkt Griekspoor wat er precies allemaal in de doos zit. "Ik denk dat we hier een mooi wit petje hebben", vertelt hij bij het openen van zijn eerste presentje. Vervolgens tovert hij een groen broekje uit de doos. "Dit vind ik mooi, ik houd van gekleurde broekjes", vertelt hij daarover. Daarna krijgt Griekspoor ook nog eens een wit t-shirt. Hij voorziet echter wel een probleem bij het spelen op gravel. "Dit witte shirt gaat niet wit blijven op het gravel. Dat geldt ook voor de pet."

Opvallend cadeau

Maar het venijn zit hem in de staart voor Griekspoor, ook bij het openen van cadeautjes. "Eens kijken wat we hier hebben. Ik zie mijn eigen gezicht. Wacht, het is een onderbroek", aldus een grijnzende tennisser, die pardoes een onderbroek met een zijn eigen gezicht in zijn handen heeft. "Is het jouw maat?", vraagt iemand anders zich af. "Nee, dit is niet echt mijn maat. Het is een S. Dus het is eerder jouw maat", antwoordt Griekspoor met een lach.

Of het gekscherende cadeautje hem daadwerkelijk gaat helpen in Marokko valt nog te bezien. Maar aan de kleding en equipment zal het voor Griekspoor in ieder geval niet liggen. Hij kan met een goed gevoel toe werken naar zijn eerste partij.