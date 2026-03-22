Geblesseerd moest toptennisser Tallon Griekspoor de finale van het ATP-toernooi van Dubai laten schieten. Dat was vervolgens wekenlang het laatste wat we van de Nederlander hoorde. Tot nu. De herstellende Griekspoor (29) heeft in ieder geval zijn geplande, definitieve vertrek uit Nederland uit z'n hoofd gezet. Ook is de ruzie tussen hem en Jesper de Jong gesust.

De huidige nummer 29 van de wereld kende een rumoerige eerste maanden van het nieuwe seizoen. Hij gooide een bommetje in het Nederlandse Davis Cup-team, begon op de baan moeizaam, maar haalde in Dubai geblesseerd de finale. De ruzie met collega en landgenoot Jesper de Jong is inmiddels uitgesproken. "Jesper appte mij de volgende dag. In Dubai hebben we drie kwartier gezeten. Hij had begrepen dat ik de spelers van het Davis Cup-team aanviel, maar dat was helemaal niet zo. Jesper had het verkeerd geïnterpreteerd”, vertelt Griekspoor aan De Telegraaf.

'Botic speelt niet zonder mij'

De beste Nederlandse tennisser van het moment heeft geen spijt van zijn harde woorden, maar zet de deur naar de Davis Cup ook alweer op een kiertje. Wel onder één voorwaarde: dat hij en Botic van de Zandschulp samen mogen blijven spelen voor TeamNL. Hij speelt niet zonder Botic. "En Botic speelt ook niet zonder mij. Ik vind het nog altijd fantastisch om voor Nederland te spelen, maar het moet wel echt uitkomen. Ik geloof ook nog steeds dat we de Davis Cup kunnen winnen.”

Zonder coach

Na de rel rond de Davis Cup liet Griekspoor zich weer gelden op de baan. Nog altijd zonder coach, want hij vindt de juiste persoon maar niet. "Ik hou mijn oren en ogen open, maar ik ben gewoon niet heel snel gecharmeerd van iemand. Ik wil geen coach om het hebben van een coach. Omdat het zogenaamd zou ’moeten’. Ik wil iemand die het spel snapt, tennis leest en mij echt beter maakt. Er moet ruimte zijn voor een discussie en een gesprek.”

Vertrek uit Nederland

Wat dat betreft zou zijn broer Scott ideaal zijn, maar een onmogelijke opgave om hem het hele jaar erbij te hebben. Scott Griekspoor heeft een eigen bedrijf en twee kleine kinderen. Het gezin van zijn broer is ook één van de redenen om zijn grote verhuisplannen, vertrekken uit Nederland, uit zijn hoofd te zetten. "In eerste instantie wilde ik eigenlijk naar Dubai. Ik vind dat gewoon een heel fijn klimaat en voel me er thuis, maar uiteindelijk bleek dat geen optie en kwam ik uit bij Monaco.”

'Dat is het me niet waard'

Het 'belastingparadijs' in Zuid-Europa zou financieel zeer aantrekkelijk zijn voor de Nederlandse tennisser, maar uiteindelijk woog het niet op tegen de warme omgeving in Nederland. "Uiteindelijk is mijn geluk buiten de baan me veel meer waard dan geld. Tuurlijk zou ik in Monaco veel minder belasting hoeven te betalen, maar hier heb ik mijn familie, mijn vrienden en gewoon mijn hele sociale leven. En mijn broer heeft twee kleintjes die ik heel graag zie. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet opgeven. Dat is het me gewoon echt niet waard."