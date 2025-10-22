Tallon Griekspoor heeft zijn stunt in Wenen een goed vervolg gegeven. De beste Nederlandse tennisser sloeg zich in de Oostenrijkse hoofdstad naar de kwartfinales door de Amerikaan Brandon Nakashima te verslaan: 7-6, 7-6. Griekspoor treft bij de laatste acht mogelijk een goede bekende.

Griekspoor stuntte eerder deze week onder toeziend oog van vriendin Anastasia Potapova in de eerste ronde tegen Karen Khachanov, die in Wenen als vijfde geplaatst was en vorig jaar nog de finale had gehaald. De Nederlander kreeg met Nakashima echter opnieuw een lastige tegenstander tegenover zich. De Amerikaan staat slechts vier plekken lager dan Griekspoor (28 om 32) en won hun enige eerdere ontmoeting op Roland Garros in 2022 in drie sets.

Serviceduel tegen Nakashima

De Nederlander kwam tegen Khachanov zelden in de problemen in zijn opslaggames doordat hij heel veel eerste services in wist te slaan en ook tegen Nakashima lukte dat. De Amerikaan kreeg desondanks wel vijf breakpoints in de partij, maar miste ze allemaal. Doordat Griekspoor zelf ook alle acht zijn breekkansen liet liggen, waren de tiebreaks doorslaggevend.

In beide tiebreaks was Griekspoor de eerste die een servicepunt van de ander wist af te snoepen en beide keren kon Nakashima het daarna niet meer omdraaien. Na ruim twee uur tennis maakte Griekspoor met zijn elfde ace van de partij een einde aan het duel: 7-6, 7-6.

Goede bekende wacht mogelijk in kwartfinales

Griekspoor sloeg zich daarmee voor de eerste keer in zijn loopbaan naar de kwartfinales in Wenen. Hij treft daarin de winnaar van het duel tussen de als tweede geplaatste Duitser Alexander Zverev en Matteo Arnaldi uit Italië. Griekspoor speelde nog nooit tegen Arnaldi, maar kent Zverev inmiddels erg goed.

Mocht Zverev de volgende tegenstander zijn dan wordt het al de vierde keer dit jaar dat de twee tegenover elkaar komen te staan. De Nederlander won in Indian Wells, maar verloor in München en moest op Roland Garros opgeven tegen de Duitser. Ze speelden inmiddels al tien keer tegen elkaar. Zverev leidt met 8-2.