Het is hommeles in Denemarken. Daar is de sportwereld in de ban van een ernstige blessure bij toptennisser Holger Rune. De 22-jarige moet onder het mes vanwege een akelige kwetsuur. Dat is natuurlijk groot nieuws en nu heeft ook de moeder van Rune van zich laten horen. Dat deed ze wel nadat een andere grote sportman uit dat land opvallende kritiek had op haar zoon.

De Deense toptenniser moest dit weekend geblesseerd opgeven tijdens een tennistoernooi in Stockholm en barstte vervolgens in tranen uit. Later bleek hij zijn achillespees te hebben gescheurd, waardoor hij onder het mes moet. Een flinke klap voor de tennisser, wiens moeder openlijk zijn beklag deed over de organisatie van het mannentennis: ATP.

Kritiek van Michael Rasmussen

In gesprek met het Deense BT vertelt ze dat schema voor tennissers gewoon veel te vol is. "De spelers hebben simpelweg geen tijd om zich gedurende het seizoen te herstellen", stelt Aneke Rune. Over dat onderwerp wilde ze sowieso nog een hartig woordje spreken. Eerder deze maand kreeg haar zoon in Shanghai last van krampen. Daar had voormalig topwielrenner Michael Rasmussen veel kritiek op. Volgens de oud-renner van onder meer Rabobank zou een 22-jarige tennisser gewoon zonder problemen zo'n tenniswedstrijd moeten kunnen spelen.

Uithaal naar oud-topwielrenner

Dat schoot bij mama Rune in het verkeerde keelgat. Ze deinst er in gesprek met het Deense medium dan ook niet voor terug om het dopingverleden van Rasmussen op te rakelen. "Ik kan alleen maar antwoorden dat, gezien zijn 12-jarige periode van dopinggebruik, waarbij hij onder andere epo, groeihormoon, testosteren, DHEA, insuline, IGF-1, cortison en bloedtransfusies gebruikte, ik er zeker van ben dat hij goed voorbereid zou zijn op een tennistoernooi in Shanghai en een seizoen met 45 weken intensieve training."

Rasmussen leek in 2007 namens wielerploeg Rabobank immers de Tour de France te gaan winnen. Met nog een paar dagen te gaan stond hij ongenaakbaar aan de leiding in de strijd om de gele trui, maar gooide de ploeg hem uit de Tour. Hij zou hebben gelogen over zijn verblijfplaats in aanloop naar de Tour om zo onder onverwachte opingcontroles uit te komen.

Lange periode zonder geld

De moeder van de onfortuinelijke tennisser vreest voor een loodzware periodev oor haar zoon, want Rune moet zeker een half jaar langs de kant staan. Mogelijk ligt hij er zelfs een heel jaar uit. "Holger staat voor een lange periode zonder inkomsten. Gelukkig heeft hij het de afgelopen jaren goed gedaan en heeft hij zijn financiën beheerd door flink te sparen, dus hij zit niet in de problemen."