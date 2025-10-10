Tallon Griekspoor heeft er een aantal lastige maanden opzitten in zijn tenniscarrière. De Nederlander verloor deze zomer bijna al zijn tenniswedstrijden op een toernooi en hij ging ook nog eens snel uit elkaar met zijn coach en vriend Kristof Vliegen. Over dat laatste geeft hij nu meer uitleg.

Voor Griekspoor was afgelopen zomer niet om naar huis te schrijven. Het begon allemaal nog zo goed met de eindzege op het ATP-toernooi van Mallorca eind juni, maar daarna ging het bergafwaarts. Op Wimbledon ging Griekspoor in de eerste ronde onderuit tegen Jenson Brooksby en na een zege op Andrea Pellegrino tijdens de Nordea Open, volgden maar liefst zeven nederlagen op rij. Zes daarvan waren in de eerste ronde van een toernooi.

Griekspoor voelde zich in die periode genoodzaakt om een harde beslissing te nemen. Hij ging uit elkaar met zijn Belgische coach Vliegen, een trainer waar hij al twee keer eerder mee samenwerkte. Een lastig besluit, want de hernieuwde samenwerking was pas enkele weken oud. Zonder Vliegen leefde Griekspoor weer een klein beetje op tijdens de Shanghai Open. Hij won in ronde 1 van Brooksby en ging door in ronde 2 na een opgave van Jannik Sinner, maar in ronde 3 ging hij onderuit tegen toernooiverrassing Valentin Vacherot.

'Er waren wat irritaties'

Tegenover De Telegraaf gaf Griekspoor uitleg waarom die beslissing over zijn coach nodig was. Volgens hem ontstonden er 'steeds meer irritaties' in de samenwerking. Dat kwam ook gedeeltelijk door Griekspoor zelf. Hij beaamt dat hij in de eerste periode dat de twee samenwerkten meer een speler was die ja knikte op alles wat Vliegen zei. Nu de tennisser ontwikkelt is als speler en als mens heeft hij meer een eigen mening en wil hij zelf ook keuzes maken en dat is waar het vaak botste met zijn coach.

Griekspoor zal het seizoen in ieder geval afmaken zonder coach. De Haarlemse tennisser wil rustig beslissen wie zijn nieuwe trainer wordt, aangezien hij nog altijd veel respect heeft voor Vliegen. Volgens Griekspoor heeft de Belg 'voor 95 procent de persoon gecreëerd die Griekspoor nu is', alleen geeft de speler nogmaals aan dat de communicatie ontbrak.