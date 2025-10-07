Tallon Griekspoor beleeft een wisselvallig seizoen, maar in Shanghai lijkt hij zijn vorm langzaam terug te vinden. In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zijn opvallende overwinning en de aanhoudende onrust in het team van de Nederlandse tennisser.

“Griekspoor heeft van Jannik Sinner gewonnen. Dat is natuurlijk heel knap”, begint Hoog. “We hebben het vaker over hem gehad: dat hij er mentaal soms even niet lekker in zit. Hij vindt het lastig om zich weer op te laden en staat niet altijd met plezier op de baan. Dan is dit wel een lekkere opsteker.”

“Het was een hele spannende wedstrijd en bloedheet in Shanghai", gaat Hoog verder. "Die omstandigheden zijn echt zwaar. Griekspoor serveerde sterk en bood goed tegenstand. Uiteindelijk moest Sinner opgeven vanwege kramp. Dat is natuurlijk wel een klein smetje, want je wilt de wedstrijd gewoon winnen. Maar het was zeker ook zijn verdienste, want het tempo lag hoog en hij hield goed stand.”

Opnieuw een breuk met coach

Van As vult aan: “Toch wel opvallend dat hij zo goed speelt, terwijl hij wéér met zijn coach Kristof Vliegen heeft gebroken. Ze hadden al eens eerder samengewerkt, waren nu drie maanden opnieuw bij elkaar… Het klinkt bijna als een relatie. En dat is het eigenlijk ook, in tennis. Het is zo’n één-op-één band: je moet elkaar echt mogen en vertrouwen. Als dat niet werkt, houdt het op. Maar het is wel weer jammer dat het op niets is uitgelopen.”

“Ze konden het niet eens worden, stonden niet op één lijn”, vervolgt Van As. “Weer een breuk. Dit is alweer zijn vierde coach in een jaar. Dat zorgt voor veel onrust, lijkt me.”

Hoog is het met haar eens: “Zeker. Na drie maanden breken, betekent dat je het gewoon niet voelt. Dan kun je wel zeggen ‘we proberen het nog even’, maar dat heeft geen zin. Alleen moet hij zichzelf nu ook echt eens in de spiegel aankijken: waar gaat het mis? Wat heb ik nodig? Wie haalt het beste in mij naar boven? Dat is hem dit jaar nog niet gelukt en dat is zijn grootste taak. Het was gewoon een fout om opnieuw met Vliegen te beginnen.”

'Het lijkt me heel vermoeiend'

Van As reageert: “Je zou denken dat je daar van tevoren goed over nadenkt.” Hoog: “Ja, en hij won meteen in Mallorca toen ze net weer samenwerkten. Maar dat lag niet per se aan Vliegen. Het lijkt me gewoon heel vermoeiend: elke keer opnieuw opbouwen, gesprekken voeren, elkaar leren kennen…”

“Precies”, zegt Van As. “Met een coach wil je een soort automatismen opbouwen, dat dingen vanzelf gaan. Als je telkens weer opnieuw begint, kost dat zoveel energie. Ik ben benieuwd wie zijn volgende coach wordt.”

Van As besluit: “Maar goed, hij heeft gewonnen. Hij staat in de achtste finale en neemt het op tegen Valentin Vacherot. Opvallend trouwens: ook die won in de vorige ronde doordat zijn tegenstander opgaf. Dat belooft een interessante wedstrijd te worden.”

