Tennisser Tallon Griekspoor reist binnenkort zonder overwinning af naar de US Open. Hij verloor in de eerste ronde van het Masterstoernooi van Cincinnati, zijn tweede verliespartij op rij. Ondanks de teleurstelling neemt hij een mooi bedrag aan prijzengeld mee naar huis.

Griekspoor is als nummer dertig van de wereld de beste tennisser van Nederland. De 29-jarige Haarlemmer heeft zijn topvorm absoluut nog niet te pakken. Nadat hij in de eerste ronde van het Masterstoernooi van Toronto verloor, ging hij ook in het Amerikaanse Cincinnati direct onderuit.

Hij verloor met 6-4 7-6 (3) van de Serviër Hamad Medjedovic (ATP-64). Een wedstrijd die hij op papier had moeten winnen. Griekspoor had als 26ste geplaatste speler een bye en mocht bij een overwinning aantreden tegenover Carlos Alcaraz. Dat had de ideale test voor de US Open geweest. Alcaraz en Jannik Sinner zijn de grote favorieten voor de eindwinst.

Prijzengeld Tallon Griekspoor

Een sprankje licht tegen het verdriet is het prijzengeld dat Griekspoor verdient. Een Masterstoernooi (ATP-1000) is immers het belangrijkste toernooi na de vier grandslams. Met de uitschakeling in de tweede ronde verdient hij 35,260 dollar (30.203,72 euro). Voor de winnaar ligt 1,1 miljoen dollar klaar.

Er kwam slechts één andere Nederlandse tennisser in actie. Suzan Lamens, de beste tennisster van Nederland, verloor kansloos in de eerste ronde van de Russische Veronika Kudermetova: 6-1 6-3. Het levert haar een kleine 9.379,55 euro op.

US Open

Voor Griekspoor kan de blik nu op de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Het evenement in New York begint op zondag 24 augustus en duurt tot en met zondag 7 september. Griekspoor haalde vorig jaar de derde ronde op de US Open.

Dat was direct ook zijn beste resultaat. Eerder in 2025 haalde hij met de vierde ronde op het gravel van Roland Garros zijn beste prestatie op een grandslamtoernooi.