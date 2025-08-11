Voor Tallon Griekspoor is het masterstoernooi van Cincinnati voor het derde jaar op rij uitgedraaid op een grote ramp. De Nederlander kon tegen Hamad Medjedovic niet zijn beste spel laten zien en de frustratie daarover kon hij nauwelijks onder stoelen of banken steken. De Serviër profiteerde optimaal en schoof Griekspoor in straight sets aan de kant: 6-4, 7-6 (3).

Griekspoor sneuvelde de afgelopen twee jaren al in de eerste ronde en had zonder te spelen die prestatie al verbeterd. De Nederlander was in Cincinnati als 26ste geplaatst en hoefde daardoor pas in de tweede ronde te beginnen, maar een eerste zege bij het toernooi in de Verenigde Staten zat er geen enkel moment in. Voor een handjevol toeschouwers leed hij een pijnlijke nederlaag.

De Nederlander won in juni nog zijn derde ATP-titel, maar sindsdien is de klad er flink ingekomen. Hij won slechts één partij in zijn vorige drie toernooien en viel vooral op door zijn negatieve houding. Dat was in Cincinnati niet anders. De frustraties liepen zo hoog op dat hij zelfs een strafpunt kreeg tijdens de partij.

Frustraties bij Griekspoor

Het had allemaal heel anders kunnen lopen, want al vroeg in de partij ging de Serviër onderuit en leek hij zich bij het neerkomen aan de pols te blesseren. Gelukkig voor hem viel het allemaal mee en won hij dankzij een break op 2-2 de eerste set.

In set twee ging het van kwaad tot erger bij Griekspoor. Hij werd al vroeg gebroken door drie dubbele fouten in één game en had bij zijn volgende servicegames de emoties niet meer onder controle. Hij sloeg een bal uit frustraties keihard weg en dat leverde hem een strafpunt op, want hij was eerder ook al een keer gewaarschuwd. Medjedovic kreeg drie kansen om een dubbele break voorsprong te nemen, maar liet die allemaal liggen.

Medjedovic wint kolderiek tennisduel

Waar Griekspoor mentaal al afscheid had genomen van de partij kwam hij door een slechte servicegame van de Serviër plotseling weer op gelijke hoogte in de set. Medjedovic leek aangestoken door het moppervirus, schold zijn eigen coaches uit, kreeg een waarschuwing en beweerde meerdere keren dat het automatische lijnsysteem het bij het foute eind had.

Griekspoor zette de druk er ondertussen vol op en kreeg bij 6-5 zelfs drie setpoints om de partij weer in balans te brengen. Die waren echter allemaal niet aan hem besteed en in de tiebreak bleek Medejedovic toch een maatje te groot. Griekspoor brak na zijn laatste misser nog maar eens zijn racket in tweeën.

Carlos Alcaraz

Griekspoor loopt door zijn nederlaag een duel met Carlos Alcaraz mis. De Spanjaard speelde zijn eerste partij sinds hij op Wimbledon de finale van Jannik Sinner verloor. Alcaraz stapelde fout op fout, maar wist zich toch in drie sets te ontdoen van Damir Dzumhur. Medjedovic is de volgende tegenstander van de vijfvoudig grandslamkampioen.

US Open

Voor Griekspoor kan de blik nu op de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Het evenement in New York begint op zondag 24 augustus en duurt tot en met zondag 7 september. Griekspoor haalde vorig jaar de derde ronde op de US Open.