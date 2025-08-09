Anastasia Potapova (24), de vriendin van de Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor, had geen makkelijke loting bij het grote WTA-toernooi in Cincinnati. In de tweede ronde stuitte ze op wereldtopper Iga Swiatek en de Poolse won met 6-1 6-4.

Potapova was op het WTA-100 toernooi in Cincinnati in Amerika in de openingsronde te sterk voor Laura Siegemund. Dat was een flinke opsteker voor de Russische speelster, want de laatste maanden sukkelde ze van verliespartij naar verliespartij en moest ze vanwege een blessure Wimbledon aan zichzelf voorbij laten gaan.

Wel is dit nu het zevende toernooi achter elkaar dat Potapova al na één of twee potjes is uitgeschakeld.

Breakpoints

Potapova had weinig in te brengen in de servicegames van Swiatek. De Poolse nummer 3 van de wereld pakte 28 van de 31 punten op haar eerste opslag. En van de vijf breakpoints die de Russische speelster kreeg, benutte ze er slechts eentje.

En omgekeerd won Swiatek zelfs meer dan de helft van de punten op de opslag van Potapova (eerste of tweede service). Da's foute boel, want daardoor stond er constant druk op haar opslagspelletjes.

Wachten op de doorbraak

Het is nog wachten op de echte doorbraak van Potapova. Op de grandslamtoernooien redde ze het eenmaal om de vierde ronde te bereiken; dat was bij Roland Garros in 2024.

Voor Potapova waren de afgelopen maanden dramatisch. Het begon voor de huidige nummer 44 van de wereld al met de onverwachtse uitschakeling op Roland Garros in de tweede ronde tegen een lager geplaatste speelster. Maar vanaf daar ging het alleen maar bergafwaarts. Ze deed Nederland aan voor het grastoernooi in Den Bosch, maar verloor in het land van haar vriend Griekspoor meteen haar eerste partij. Daarna was het in de kwalificaties voor WTA Berlijn goed mis.

Alexander Shevchenko

Potapova had eerder een relatie met de Kazachse tennisser Alexander Shevchenko. De twee kenden elkaar al sinds ze negen jaar oud waren, maar het duurde lang voordat ze echt met elkaar in contact kwamen. Toen dat eenmaal gebeurde, werden ze onafscheidelijk en eind 2022 kregen ze een relatie. Het koppel zette snel stappen, want een jaar later trouwden ze al.

Dat bleek achteraf misschien niet de beste keuze. In gesprek met Bolshe onthulde Potapova namelijk dat hun huwelijk al heel snel geklapt was. Ze wisselden in december 2023 hun ringen uit, maar die werden in september 2024 alweer afgedaan.