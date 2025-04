Toptennisser Tallon Griekspoor overtuigend naar kwartfinale, Botic van de Zandschulp klaar op favoriete locatie

Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor heeft de kwartfinale bereikt op het ATP-toernooi Bavarian International. Hij versloeg de Duitse Yannick Hanfmann in twee sets: 7-6 (3), 6-3. Botic van de Zandschulp is al klaar in München.

Griekspoor verloor zijn eerste servicegame op love, maar brak daarna terug in de volgende game. Het waren meteen de laatste breakpoints van de set, die de Nederlander in de tiebreak eenvoudig in zijn voordeel besliste. De 28-jarige had in de tweede set aan één break in de achtste game genoeg om de zege binnen te halen.

De Noord-Hollander treft in de kwartfinale de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev. De nummer 3 van de wereld versloeg zijn landgenoot Daniel Altmaier met 6-3 6-2. Griekspoor verloor zes van zijn acht eerdere wedstrijden tegen Zverev, maar won de laatste ontmoeting in maart op Indian Wells met 4-6 7-6 (5) 7-6 (4).

Botic van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp is klaar in München. De Nederlandse toptennisser verloor woensdag in de achtste finales van Ben Shelton met 7-6 (1) 6-3. Van de Zandschulp schopte het in 2022 en 2023 nog tot de finale van het ATP-toernooi in de Duitse stad.

Van de Zandschulp verloor zijn eerste opslagbeurt, maar knokte zich in de eerste set terug naar 4-4. Vervolgens won hij in de tiebreak slechts 1 punt. De nummer 89 van de wereld verloor ook zijn eerste opslagbeurt van de tweede set en zag zijn als tweede geplaatste tegenstander uitlopen naar 6-3. Het laatste punt van de wedstrijd was een dubbele fout.

De 29-jarige Van de Zandschulp verloor in de kwalificaties kansloos van Learner Tien, maar mocht als lucky loser alsnog deelnemen aan het graveltoernooi. Vervolgens versloeg hij in de eerste ronde de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 6-4 3-6 6-4.

Tallon Griekspoor

