Tallon Griekspoor en zijn vriendin Anastasia Potapova vertoeven in Wenen, waar de Nederlandse tennisser gaat deelnemen aan het ATP-toernooi in de Oostenrijkse hoofdstad. Daar ontmoette de Potapova een Nederlandse met een tennisverleden.

Tot nu toe verloopt de periode van Griekspoor in Wenen succesvol. Aan de vooravond van het ATP-toernooi aldaar was er een opmerkelijk evenement, opgezet door een producent van energiedrankjes: Red Bull Bassline. In dat mini-toernooi worden alleen maar tiebreaks gespeeld, die tot de vijf punten gaan in plaats van de gebruikelijke zeven. Griekspoor pakte de titel.

Wenen

De Russische tennisster Potapova plaatste in enkele story's op Instagram beelden van haar verblijf in Wenen. Zo had ze een mooi plekje bemachtigd in het publiek om haar vriend de titel te zien pakken bij Red Bull Bassline. Daarna liet ze in close-up de titel zien die Griekspoor kreeg: een soort beeldje in de vorm van een tennisracket. En ze bezocht een kathedraal in Wenen, de Stephansdom.

Tevens deelde ze een kiekje waarop ze wordt vergezegd door Aniek van Rossum (30). Zij is een voormalig tennisster die in de jaren 10 toernooien speelde op ITF-niveau. Dat is een niveau lager dan de bond WTA. Op de site van de ITF zijn er na 2015 geen vermeldingen meer van resultaten van Van Rossum.

Aniek van Rossum

Ook in gesprek met Noord-Hollands Dagblad blijkt dat de in Den Helder geboren Van Rossum destijds is gestopt met het aflopen van internationale toernooien. Ze was tennisstudente in de Verenigde Staten en verloor daar juist haar liefde voor de sport. "Bij terugkomst in Nederland heb ik mijn racket een tijdje niet aangeraakt. Geen zin. Ik heb een bepaalde balans van sport en sfeer nodig", zo legde ze uit.

En eigenlijk had ze nooit de droom om tennisprof te worden, erkende ze. "Het plezier is weer terug", zo zegt ze over haar potjes op amateurniveau in de hoofdklasse. "Al staat tennis niet meer op de eerste plaats in mijn leven. Voor vijf trainingen per week ben ik te druk. Een profdroom is niet in duigen. Die heb ik immers nooit gehad. Ik wil alleen niet verder wegzakken."