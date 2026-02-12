Het is verre van gezellig in het Nederlandse tenniskamp. Toppers Tallon Griekspoor en Jesper de Jong ruziën openlijk met elkaar tijdens de ABN Amro Open in Rotterdam Ahoy. De ruzie draait om de Davis Cup en het Nederlandse team. De Jong vindt dat Griekspoor met zijn weigering om voor het 'amateuristische' Davis Cup-team uit te komen, hij het land 'te kakken zet'.

Griekspoor haalt keihard uit na dat verwijt van De Jong. Griekspoor en Jesper de Jong zijn tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam hard geclasht via de media. Woensdag zei eerst De Jong (25) dat hij vindt dat Griekspoor "zijn land te kakken zette" met zijn harde kritiek op het Nederlandse tennis van vorige week. Daar was Griekspoor het niet mee eens en daarop kwam hij met een fel weerwoord.

'Als hij zo'n grote mond durft te hebben...'

"Hij zegt dat ik het land te kakken zet, terwijl hij van de nummer 500 van de wereld verliest als kopman. Als hij na zo'n optreden zo'n grote mond durft te hebben, moet hij eerst in de spiegel kijken", zei Griekspoor in een interview met de NOS. De beste tennisser van Nederland stelt zich voorlopig niet beschikbaar voor de Davis Cup omdat hij het tennisteam "amateuristisch" vindt. Zonder Griekspoor en met De Jong blameerde Oranje zich afgelopen week tegen India.

'Ik ga geen tijd verspillen'

Volgens Griekspoor had De Jong hem persoonlijk moeten aanspreken. "Als je mij niet in de ogen durft aan te kijken en mij geen gedag durft te zeggen, dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Ik ga geen tijd verspillen aan mensen waar ik niks aan heb, dus ook niet aan hem", zei Griekspoor over De Jong. "We zijn teamgenoten geweest, maar ik zou niet weten waar ik hem nog voor nodig heb."

'Niemand is perfect'

Overigens wil De Jong ook benadrukken dat hij niet per se fan is van de KNLTB en de organisatie rond de Davis Cup-selectie. "Er moeten een hoop dingen veranderen, zoals Tallon ook zegt. Ik vind dat ook, maar niemand is perfect. Als je in 2024 tweede van de wereld wordt in de Davis Cup, dan kan ik ernaast zitten, maar dan zijn er ook dingen goed gegaan."