Tallon Griekspoor heeft na zijn afmelding bij de Davis Cup niet kunnen toeslaan in het ATP-toernooi van Chengdu. Hij werd in de tweede ronde uitgeschakeld door een qualifier. Ook Suzan Lamens zorgde zaterdag voor Nederlandse teleurstelling.

Griekspoor was als nummer 31 van de wereldranglijst als derde geplaatst in Chengdu en had een bye in de eerste ronde. Tegen de Japanse nummer 168 van de wereldranglijst was de 29-jarige Nederlander sterker in de eerste set. Griekspoor had aan één break voldoende voor de setwinst.

In de tweede set sloeg de Japanner toe op een breakpoint op 5-4. Ook in de derde set benutte Daniel een breakpoint en liep uit naar 4-2. Die marge gaf de Japanner niet meer weg en op 5-3 serveerde hij de partij uit.

De beste Nederlandse tennisser verloor dus in drie sets van de Japanse qualifier Taro Daniel: 6-3 4-6 3-6. Voor Griekspoor was het de eerste partij sinds zijn verlies in de eerste ronde van de US Open. De Nederlander had zich afgemeld voor de wedstrijd van Nederland tegen Argentinië in de Davis Cup.

Davis Cup-afmelding

De 29-jarige merkte dat zijn deelname aan het eindtoernooi van de Davis Cup, dat pas laat in het jaar wordt gehouden, een negatief effect had op de prestaties bij individuele toernooien. Hij deed dus ook niet mee aan de kwalificaties daarvoor.

"Ik wil een goede voorbereiding hebben op het nieuwe jaar", verklaarde Griekspoor zijn keuze. "Ik ben geen 21 meer en moet ik zuinig zijn op mijn lichaam en mijn weken gaan uitkiezen."

Suzan Lamens

Tennisster Suzan Lamens is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken van het WTA-toernooi van Seoul. De speelster uit Berkel en Rodenrijs verloor op de hardcourt in de Zuid-Koreaanse hoofdstad in twee sets van Katerina Siniakova uit Tsjechië: 6-1 7-5.

De 26-jarige Lamens had een ronde eerder de Russische Diana Sjnaider in twee sets verslagen. De Russin is de nummer 19 van de wereldranglijst.