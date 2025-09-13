Het Nederlandse Davis Cup-team werd kansloos uitgeschakeld door Argentinië. Zonder toptennisser Tallon Griekspoor, die zijn eigen carrière voorrang gaf. Vorig jaar werd Oranje met Griekspoor nog tweede achter Italië in de Davis Cup Finals. Het zet Botic van de Zandschulp aan het denken.

Griekspoor maakte in augustus bekend de Davis Cup - en eventueel de Finals - over te slaan. De reden: een uitpuilende kalender. Griekspoor merkte dat zijn niveau aan het begin van ieder seizoen minder is, omdat er vaak tot halverwege november wordt gespeeld. Als eind december de tour weer begint, is de vakantie kort.

"Ik wil een goede voorbereiding hebben op het nieuwe jaar", verklaarde Griekspoor zijn keuze. "Daarentegen ben ik geen 21 meer en moet ik zuinig zijn op mijn lichaam en mijn weken gaan uitkiezen."

Griekspoor zet Van de Zandschulp aan het denken

Zonder Nederlands beste tennisser ging Nederland er met 3-0 vanaf tegen Argentinië. Van de Zandschulp verloor een single en een dubbel. Na afloop stond hij De Telegraaf te woord. "Ik ga er niet omheen draaien. Ik had graag gewild dat Tallon er hier bij zou zijn. Dat had het voor mij makkelijker gemaakt. Hopelijk wil hij er in februari bij zijn, maar als dat niet het geval is moet ik dan kijken hoe ik erover denk", was hij eerlijk.

Captain Paul Haarhuis begrijpt dat spelers voor zichzelf kiezen. "Als wij eind januari uit spelen in Korea, zal dat voor spelers best wel even twee keer nadenken zijn. Maar dat is al vijftig jaar zo in de Davis Cup", erkende hij.

Davis Cup Finals

Nederland werd vorig jaar voor het eerst in de geschiedenis tweede in de Davis Cup Finals. Regerend winnaar Italië was in de eindstrijd de baas. Dit keer is Oranje er dus niet bij, door een 3-0 afstraffing tegen Argentinië.