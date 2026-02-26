Tallon Griekspoor lijkt zich helemaal thuis te voelen in Dubai. De Nederlandse tennisser stuntte woensdag al en deed dat een dag later opnieuw. Griekspoor rekende in de kwartfinales af met Jakub Mensik en staat daarmee voor het tweede jaar op rij in de halve finales.

Griekspoor kende een matig begin van het seizoen, maar liet in Rotterdam eerder deze maand zien dat hij de lijn omhoog gevonden heeft. De beste Nederlandse tennisser van dat moment haalde daar de kwartfinales en evenaarde die prestatie in Dubai door woensdag van Alexander Bublik, de nummer 10 van de wereld, te winnen.

Bij de laatste acht wachtte hem opnieuw een loodzware opgave, want daarin stond donderdag Jakub Mensik aan de andere kant van het net. De Tsjech is de nummer 13 van de wereld en won vorig jaar het masterstoernooi van Miami. Mensik versloeg vorige week in Doha nog verrassend Jannik Sinner en was dus in vorm.

Griekspoor stunt opnieuw

Griekspoor serveerde echter ijzersterk en daar had Mensik lange tijd geen antwoord op. Aangezien de Nederlander de Tsjech in de zesde game van de eerste set wist te breken, pakte hij de eerste set met 6-3. Mensik wist in de tweede set eindelijk een breakpoint te creeëren en sloeg direct toe. Zelf hield hij zijn servicegames met gemak en dus was de stand na ruim een uur tennis weer in balans.

In de beslissende set ging het tot 2-2 gelijkop, maar daarna sloeg Griekspoor toe. Hij bleef goed serveren en Mensik had daar een stuk meer moeite mee. De Nederlandse nummer 25 van de wereld won vier games op rij en staat daardoor in de halve finale in Dubai.

"Ik startte erg goed en had weinig problemen. Aan het begin van de tweede set maakte ik wat minder eerste services, hij was de betere speler toen en ik moest mijn spel opkrikken in de derde set. Dat lukte dus ik ben erg blij met de zege", reageerde Griekspoor na afloop.

Belangrijke zege voor wereldranglijst

Griekspoor slaat een belangrijke slag voor de wereldranglijst, want hij verdedigde deze week 200 punten aangezien hij vorig jaar ook al de halve finales bereikte. Bij een vroege nederlaag had hij terrein in moeten leveren, maar dat heeft hij weten te voorkomen. Griekspoor kan zelfs nog wat gaan stijgen. Een finaleplaats levert 300 punten op, terwijl de winnaar van het toernooi 500 punten krijgt.

De Nederlander gaat vrijdag proberen om voor de eerste keer in zijn loopbaan de finale in Dubai te halen. Hij neemt het dan op tegen Andrey Rublev. De Rus won alle drie de voorgaande ontmoetingen. De andere halve finale gaat tussen Felix Auger-Aliassime en Daniil Medvedev.