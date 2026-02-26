Emma Raducanu wisselt sneller van trainer dan van tennisoutfit. De Britse topspeelster brak na de Australian Open met de Spanjaard Francisco Roig, die ze een half jaar daarvoor had aangesteld. In de zoektocht naar vorm is Raducanu uitgekomen bij een oude bekende.

Inmiddels heeft Raducanu al negen trainers versleten in amper vijf jaar tijd. Zelfs haar coach die haar bijstond toen ze in 2021 de US Open won, mocht niet blijven. Vooral na het vertrek van Nick Cavaday, die in 2025 na een samenwerking van een jaar vertrok vanwege gezondheidsproblemen, is de Britse zoekende. Met het oog op Indian Wells grijpt ze terug naar een succesformule.

Emma Raducanu grijpt terug naar oude trainer

Tegenover The Times bevestigt Raducanu de terugkeer van Mark Petchey, die haar vorig jaar bijstond in het voorjaar. Dat begon op Indian Wells, juist het toernooi dat als volgende op de tenniskalender staat. Petchey begeleidde de Britse naar een kwartfinale op het WTA 1000-toernooi van Miami en een halve finale in Roemenië.

Petchey stopte uiteindelijk als trainer omdat hij ook commentator is. Die werelden vielen niet altijd te combineren. Raducanu werd de afgelopen maand bijgestaan door voormalig tennisser Alexis Canter. Hij gaat nu samen met Petchey de tennisster begeleiden. "Hij kent me als persoon, hij kent me als speelster", gaf Raducanu als reden. "En ik heb het afgelopen jaar best wat succes met hem gehad."

Hoge verwachtingen

Raducanu tekende deze week een deal met Uniqlo, dat ook tennisicoon Roger Federer sponsorde. Daarbij sprak de Britse openlijk over de kritiek op haar persoon. "Ik heb geaccepteerd dat dit zal blijven gebeuren. Wat iemand ook probeert te doen, het lijkt erop dat er te veel mensen zijn en dat er geen echte manier is om ze te stoppen. Het hoort erbij als je in de schijnwerpers staat", vertelde Raducanu.

"Als ik niets had bereikt, zou niemand over me praten, dus ik denk dat het belangrijk is om me daarvan bewust te zijn en te accepteren dat er geen manier is om ze te stoppen", ging ze verder. "Sport leert je levenslessen. Ik denk dat mentale veerkracht de grootste les is die ik hieruit kan halen. Het seizoen is lang, het duurt 11 maanden, en het is moeilijk om constant op de baan te staan, al die toernooien te spelen die nu verplicht zijn."